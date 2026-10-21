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Kaynak: Haber Merkezi

12-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 37. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda 10 yapım yarışacak. Ana jüriye Semih Kaplanoğlu başkanlık ederken SİYAD ve FİLM-YÖN jürilerinde görev alacak isimler de belli oldu.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 37. Ankara Film Festivali, kasım ayında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yer alacak 10 film, ana jürinin yanı sıra Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ve Film Yönetmenleri Derneği (FİLM-YÖN) jürileri tarafından da değerlendirilecek.

FİLM-YÖN JÜRİSİNDE ÜÇ YÖNETMEN VAR

Ulusal Uzun Film Yarışması’nın FİLM-YÖN jürisinde yönetmenler Çiğdem Vitrinel, Gürcan Keltek ve Nisan Akman görev yapacak.

Geriye Kalan ve Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku filmleriyle tanınan Çiğdem Vitrinel’in yanı sıra Meteorlar, Gulyabani ve Yeni Şafak Solarken filmlerinin yönetmeni Gürcan Keltek ile yönetmen Nisan Akman, yarışma filmlerini yönetmenlik açısından değerlendirecek.

SİYAD ÖDÜLÜNÜN SAHİBİNİ ÜÇ SİNEMA YAZARI BELİRLEYECEK

SİYAD jürisinde Ayla Kanbur, Banu Bozdemir ve Sezen Sayınalp yer alacak. Üç isim, yarışmadaki filmleri sinema yazarlığı ve eleştiri perspektifinden değerlendirerek SİYAD En İyi Film Ödülü için karar verecek.

ANA JÜRİYE SEMİH KAPLANOĞLU BAŞKANLIK EDECEK

Festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması ana jürisinin başkanlığını yönetmen Semih Kaplanoğlu üstlenecek. Bal, Buğday ve Bağlılık Hasan filmleriyle tanınan Kaplanoğlu’nun jüri ekibinde oyuncu Şenay Gürler, yönetmen Gözde Kural, sanat yönetmeni Meral Aktan ve görüntü yönetmeni Özgür Eken bulunuyor.

Farklı uzmanlık alanlarından isimlerin bir araya geldiği ana jüri, yarışma filmlerini oyunculuk, yönetmenlik, sanat yönetimi ve görüntü yönetmenliği gibi farklı yönleriyle değerlendirecek.

ULUSAL UZUN FİLM YARIŞMASI’NDA 10 YAPIM

37. Ankara Film Festivali’nde Ulusal Uzun Film Yarışması’na seçilen filmler ve yönetmenleri şöyle:

Artakalan – Yeşim Ustaoğlu

Bir Arada Yalnız – Ali Vatansever

Günyüzü – Banu Sıvacı

Hakikatin Ölümü – Hüseyin Karabey

İsimsiz Eserler Mezarlığı – Melik Kuru

Karanlıkta Islık Çalanlar – Pınar Yorgancıoğlu

Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri – Alphan Eşeli

Ölü Arının İğnesi – Aydın Orak

Ölü Köpekler Isırmaz – Nuri Cihan Özdoğan

Sevda – Ufuk Emiroğlu

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ 350 BİN TL

Festivalde Ulusal Uzun Film Yarışması kapsamında verilecek parasal ödüller de açıklandı. İnci Demirkol En İyi Film Ödülü 350 bin TL, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü ise 135 bin TL değerinde olacak.

12 Kasım’da başlayacak festival, 20 Kasım Cuma akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni ile sona erecek. Yarışmanın ödül kazananları da törende duyurulacak.