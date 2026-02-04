Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



ORDU – Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi hakkında çok sert bir açıklama yaptı. Seçim öncesi verilen sözlerin hala hayata geçirilmediğini hatırlatan Zengin, "1. dereceye düşen tüm kamu çalışanları bu kapsama alınmalıdır" dedi.

"EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN HAYATİ ÖNEMDE"

Ek gösterge rakamlarının sadece bir sayıdan ibaret olmadığını, özellikle emekli maaşlarını doğrudan etkilediğini vurgulayan Başkan Zengin, mevcut durumun büyük bir mağduriyet yarattığını ifade etti:

"Memur emeklilerimiz, tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılmaması nedeniyle zor durumda. Bu mağduriyeti giderecek en büyük adım, ek gösterge rakamlarının adil bir biçimde yeniden düzenlenmesidir."

"ADALETSİZLİĞE YOL AÇILMASIN"

Bazı meslek gruplarına yapılan iyileştirmelerin tek başına yeterli olmadığını, kapsam dışı bırakılan memurların yeni bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını belirten Zengin, hazırladıkları kanun önerisinin yetkililerin masasında olduğunu hatırlatarak, yasal sürecin bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.