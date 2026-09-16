Kaynak: DHA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2026- 2027 eğitim öğretim yılı başlangıcı öncesi, sağlığa zararları bulunan elektronik sigara ile kaçak tütün ve tütün mamullerinin sevkiyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

28 Ağustos- 11 Eylül arasında yapılan çalışmalarda 36 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 48 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 5.5 milyon TL tutarında 27 bin 729 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 840 gümrük kaçağı puro, 1363 elektronik sigara cihazı, 1150 elektronik sigara likiti, 574 bin boş makaron, 168 bin 300 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İzmir emniyetinden yapılan yazılı açıklamada; "İzmir polisi olarak, organize suç örgütlerinin de gelir kaynaklarından biri olan, sağlıksız koşullarda üretilerek insan sağlığını tehdit eden yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik mücadelemiz vatandaşlarımızın da desteği ile devam etmektedir" denildi.