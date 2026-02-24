Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT); İstanbul BB Şehir Tiyatroları (Darülbedayi) ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün ardından ülkemizin 'üçüncü kamu (ödenekli) tiyatrosu' olarak, 1991 yılında Prof. Zeliha Berksoy'un önderliğinde kuruldu. Kurum, Türkiye'nin 'ilk ilçe tiyatrosu' olma özelliğini de apoletinde taşıyor.

1989 yılında vakıf tiyatrosu olarak faaliyetine başlayan oluşum; 28.06.1990 gün ve 74 sayılı Bakırköy Belediye Meclisinde kabul edilen Bakırköy Belediye Tiyatroları yönetmeliğini esas alarak, 1987 tarih ve 87\11782 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve 5441 sayılı Devlet Tiyatroları kanununa göre 1991 yılının Ekim ayında kamu tiyatrosu kimliği ile üretimlerine başladı.

İlk olarak Bakırköy Adile Naşit Kültür Merkezi’nde çalışmalarına başlayan topluluk, 1991 de kurumsal yapısını kazanmasının ardından, 1993 yılına kadar yapımlarını Güngören Aziz Nesin Sahnesi’nde sergiledi.

Osmanlı ordusunun barut ihtiyacını temin için barut üretmek üzere 18. yüzyılda inşa edilmiş ve günümüzde Ataköy yerleşiminde yer alan Baruthane-i Âmire adlı endüstriyel üretim tesisi, iki yıllık bir restorasyon sürecinin ardından, kültür merkezi olarak yeniden işlevlendirilerek Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi adı altında hizmete açıldı.

1993 yılındaki açılışı ile birlikte, Bakırköy Belediye Tiyatroları da ana mekânı olarak 31 yıl boyunca kültür merkezini kullandı. Ta ki, tarihi binanın renovasyon (mevcut bir yapı veya mekânın onarılması, güncellenmesi ve estetik açıdan iyileştirilmesi) kapsamına alınmasına kadar.

BBT, bu gelişmeler sonrasında, 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren, uzun zamandır belirsizliklerle boğuşan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’ne taşındı.

Dönemin Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen tarafından özenle planlanarak, 2016 yılında İstanbul kültür sanat yaşantısına kazandırılan yüksek bütçeli yapı, adından da anlaşılacağı üzere opera ve bale gibi geniş kadrolu yapımlara ev sahipliği yapabilecek teknik özelliklerle donatıldı.

Fakat kısa sürede anlaşıldı ki, sahne ne yazık ki geniş kadrolu yapımlar için yeterli olanaklardan uzaktı.

Devlet Opera ve Balesi sahnenin üst kullanımını üstlenmedi. Üzerine bir de yönetimsel sorunlar da eklenince, ara sıra etkinlik yapılan, bakımsızlık ve ihmalkarlık sonucu kaderine terk edilmiş hayalet bir kamu yapısı olarak uzun yıllar âtıl kaldı.

Neyse ki, Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki renovasyon çalışmaları, farkında olmadan Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nin kaderini değiştirdi.

2024-2025 sezonu başında, mevcut yönetim tarafından dört ayda restore edilerek yeniden faaliyete geçirilen merkez, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın yeni mekânı oldu.

Bir diğer sevindirici gelişme ise İBB Miras tarafından restore edilerek kültür-sanat alanına kazandırılan İBB Ataköy Baruthane Sahnesi’nin, İBB Kültür ve Bakırköy Belediyesi iş birliği sonucu ek sahne olarak Bakırköy Belediye Tiyatroları’na kazandırılması oldu.

Genel tabloya bakacak olursak; Bakırköy Belediye Tiyatroları an itibariyle, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi, İBB Ataköy Baruthane Sahnesi ve geri dönülmesi hedeflenen Yunus Emre Kültür Merkezi ile önemli bir sahne zenginliğine kavuştu. Olması gerekenin de bu olduğunu öncelikle söylemek gerek.

Bakırköy Belediye Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ragıp Savaş, “Ay Tedirginliği” oyununun galasında yaptığı açıklamalarda, Yunus Emre Kültür Merkezi’ne dair oluşan spekülasyonlara son verdi.

Savaş, Ataköy’de yer alan merkezin renovasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.

Geri dönüş için büyük bir heyecan taşıdıklarını vurguladı.

İki yıl önce merkezin kapatılması, yenileme çalışmaları sonrası alanın farklı amaçlarla kullanılabileceği senaryolarının oluşmasına yol açmıştı.

Kurum adına yaşanan bu gelişmeler elbette sevindirici. Ama akıllarda bazı soru işaretleri de oluştu.

Örneğin; Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki renovasyon çalışmaları tamamlandığında, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi yeniden kaderine mi terk edilecek?

Baruthane Millet Parkı içerisinde yer alan İBB Ataköy Baruthane Sahnesi ise konumu nedeniyle erişimi kolay bir noktada değil. Sahneye ulaşım için Marmaray’dan ring servis konulmuş olsa da, zaman içerisinde cazibe noktası oluşturamama senaryosunda, ilk gözden çıkarılması olası sahnelerden biri gibi duruyor.

Günün sonunda, elde kalanlar önemli olacak.

Tabi ki, birlikte yaşayarak sürecin birer tanığı olacağız.