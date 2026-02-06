Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılan etkinlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun saray hayatını yansıtan kıyafetler tanıtıldı; hanedan mensupları, harem, yeniçeriler ile şehzade ve sultanlara ait tasarımlar izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 3,5 yıllık titiz araştırma ve el işçiliğiyle hazırlanan koleksiyon, dönemine özgü detaylarıyla büyük ilgi gördü.Türkiye’nin onur konuğu sıfatıyla katıldığı programda, Anadolu’nun köklü geleneklerinden kına gecesi ritüelleri de yeniden canlandırıldı.

Gelinin kırmızı örtüyle örtülmesi, kına yakma merasimi ve yöresel ezgiler eşliğinde ilerleyen tören, renkli ve coşkulu anlara sahne oldu.

Etkinlikte ayrıca Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından üretilen yöresel kıyafetler, geleneksel dokumalar, el nakışları, kitre bebekler ve kazaziye aksesuarlar da ziyaretçilere sunuldu.