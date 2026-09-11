35 yıllık Türk inşaat şirketi iflas etti: Alacaklılara çağrı

İzmir İflas Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 23/01/2026 Tarih ve 2023/829 Esas sayılı İlamı ile iflasına karar verilen yukarıda bilgileri yazılı Müflisin borçlarından dolayı iflas masasına alacak kaydı yaptıranların, kayıt, kabul, red ve sıralarını karar dayanağıyla birlikte gösteren 08/09/2026 Tarihli ek sıra cetveli, 08/09/2026 Tarihinde İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesine asılmış ve Dairemizde incelenmek üzere hazırdır.”