Yeniçağ Gazetesi
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35 yıllık Türk inşaat şirketi iflas etti: Alacaklılara çağrı

İzmir’de 35 yıldır faaliyet gösteren İzmer İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş. hakkında iflas kararı verildi. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararı sonrası şirketin alacaklıları için ek sıra cetveli hazırlanırken, itiraz süreleri de duyuruldu.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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35 yıllık Türk inşaat şirketi iflas etti: Alacaklılara çağrı - Resim: 1

İzmir’de 35 yıldır faaliyet gösteren İzmer İnşaat Sanayi Ticaret ve Turizm A.Ş. hakkında iflas kararı verildi.

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35 yıllık Türk inşaat şirketi iflas etti: Alacaklılara çağrı - Resim: 2

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin kararıyla iflasına hükmedilen şirketin alacaklılarına ilişkin ek sıra cetveli de hazırlandı.

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35 yıllık Türk inşaat şirketi iflas etti: Alacaklılara çağrı - Resim: 3

EK SIRA CETVELİ HAZIRLANDI

İzmir İflas Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, iflas masasına alacak kaydı yaptıranların kayıt, kabul, ret ve sıralarını gösteren 8 Eylül 2026 tarihli ek sıra cetveli, aynı gün İzmir İflas Müdürlüğü'nde asıldı.

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35 yıllık Türk inşaat şirketi iflas etti: Alacaklılara çağrı - Resim: 4

İlanda, söz konusu cetvelin dairede incelenmek üzere hazır bulunduğu belirtildi.

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35 yıllık Türk inşaat şirketi iflas etti: Alacaklılara çağrı - Resim: 5

İTİRAZLAR İÇİN SÜRE VERİLDİ

Duyuruda, sıra cetvelinde gösterilen alacakların esasına ilişkin itirazların en geç 15 gün içerisinde İzmir Asliye Ticaret Mahkemelerinde, sıraya ilişkin itirazların ise en geç 7 gün içerisinde İzmir İcra Hukuk Mahkemelerinde dava açılabileceği bildirildi.

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35 yıllık Türk inşaat şirketi iflas etti: Alacaklılara çağrı - Resim: 6

İzmir İflas Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 23/01/2026 Tarih ve 2023/829 Esas sayılı İlamı ile iflasına karar verilen yukarıda bilgileri yazılı Müflisin borçlarından dolayı iflas masasına alacak kaydı yaptıranların, kayıt, kabul, red ve sıralarını karar dayanağıyla birlikte gösteren 08/09/2026 Tarihli ek sıra cetveli, 08/09/2026 Tarihinde İzmir İflas Müdürlüğü divanhanesine asılmış ve Dairemizde incelenmek üzere hazırdır.”

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35 yıllık Türk inşaat şirketi iflas etti: Alacaklılara çağrı - Resim: 7

Duyuruda ayrıca, itirazların İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında yapılabileceği belirtildi.

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