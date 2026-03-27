27 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Gündem 35 yıllık giyim devi iflas etti: Yarışmaların vazgeçilmeziydi... Sektörde şok etkisi

35 yıllık giyim devi iflas etti: Yarışmaların vazgeçilmeziydi... Sektörde şok etkisi

35 yıllık tekstil devi yarışmaların vazgeçilmezi SouthPrint Inc., mali sorunlar ve artan maliyetler nedeniyle iflas ettiğini duyurdu. NASCAR ile uzun soluklu iş birlikleriyle bilinen şirket, sektörde şok etkisi yarattı.

Dilek Taşdemir
35 yıllık giyim devi iflas etti: Yarışmaların vazgeçilmeziydi... Sektörde şok etkisi - Resim: 1

ABD motorsporları dünyasında büyük bir sürpriz yaşandı. 35 yıllık tekstil devi SouthPrint Inc., mali sorunlar ve artan maliyetler nedeniyle iflas ettiğini açıkladı.

35 yıllık giyim devi iflas etti: Yarışmaların vazgeçilmeziydi... Sektörde şok etkisi - Resim: 2

NASCAR ile uzun yıllardır süren iş birlikleriyle tanınan şirketin kapanışı, sektörde şok etkisi yarattı.Şirketin Tarihi ve NASCAR BağlantısıSouthPrint Inc., motorsporları ve moda dünyasında uzun süredir önemli bir yere sahipti.

35 yıllık giyim devi iflas etti: Yarışmaların vazgeçilmeziydi... Sektörde şok etkisi - Resim: 3

Özellikle NASCAR ile kurduğu güçlü iş birlikleri sayesinde pilot temalı tişörtlerden özel koleksiyon ceketlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyordu.

35 yıllık giyim devi iflas etti: Yarışmaların vazgeçilmeziydi... Sektörde şok etkisi - Resim: 4

Şirket, yarış severlerin favori markalarından biri haline gelmişti.Motorsporlarının Renkli İsmi Sona ErdiYarış dünyasında ikonikleşen tasarımlarıyla bilinen SouthPrint Inc., mali kriz nedeniyle tamamen kapanma kararı aldı.

35 yıllık giyim devi iflas etti: Yarışmaların vazgeçilmeziydi... Sektörde şok etkisi - Resim: 5

Şirketin ürettiği ürünler arasında NASCAR lisanslı giyim parçaları da bulunuyordu. Bu ani karar, hem hayranları hem de sektör profesyonellerini üzdü.

35 yıllık giyim devi iflas etti: Yarışmaların vazgeçilmeziydi... Sektörde şok etkisi - Resim: 6

MALİ SORUNLAR VE ARTAN MALİYETLER İFLASA GÖTÜRDÜ

Şirketin iflas sürecinde devam eden nakit akışı sorunları, tedarikçi ödemelerindeki gecikmeler ve hızla yükselen maliyet baskılarının etkili olduğu belirtiliyor.

35 yıllık giyim devi iflas etti: Yarışmaların vazgeçilmeziydi... Sektörde şok etkisi - Resim: 7

Bu gelişme, SouthPrint Inc.’in çalışanları için büyük mağduriyet yaratırken, NASCAR lisanslı ürün pazarında önemli bir boşluk oluşmasına yol açtı.

35 yıllık giyim devi iflas etti: Yarışmaların vazgeçilmeziydi... Sektörde şok etkisi - Resim: 8

NASCAR lisanslı ürün tedarik zincirinde oluşabilecek değişim, sektör tarafından yakından takip ediliyor. 35 yıllık deneyimiyle bilinen yarışmaların vazgeçilmezi şirketin kapanışı, motorsporları giyim sektöründe yeni dengelerin oluşmasına neden olabilir.

