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Kaynak: AA / DHA / İHA

Balıkesir'de 35 yıldır gazetecilik, son 10 yıldır ise spor muhabirliği yapan Cengiz Güneş, meslek hayatı boyunca biriktirdiği futbol formalarıyla dikkat çekiyor. Futbolculardan hediye olarak aldığı yaklaşık 300 formayı özenle saklayan Güneş, evinin bir odasını adeta futbol müzesine çevirdi.

Yerel basında uzun yıllardır görev yapan Güneş, koleksiyonunda sadece formaların değil, çok sayıda futbol şortu ve atkının da bulunduğunu söyledi. Yaklaşık 45 yıldır Balıkesirspor'u yakından takip eden deneyimli gazeteci, hem iç saha hem de deplasman maçlarında kurduğu dostluklar sayesinde koleksiyonunun her geçen yıl büyüdüğünü ifade etti.

"HER FORMA BENİM İÇİN AYRI BİR HATIRA"

Meslek hayatına Ekspres Gazetesi'nde başlayan, daha sonra Marmara Bölge, Haberci ve Birlik Gazetesi'nde görev yapan Cengiz Güneş, özellikle spor muhabirliği yaptığı dönemde koleksiyonunun hızla genişlediğini belirtti.

Futbol sevgisinin zamanla büyük bir hobiye dönüştüğünü anlatan Güneş, "Balıkesirspor maçlarından sonra futbolcu kardeşlerimiz kazandıkları karşılaşmaların ardından terli formalarını bana hediye ederdi. Sonrasında rakip takım oyuncularından ve teknik adamlardan da formalar gelmeye başladı. Bugün yaklaşık 300 formaya ulaştık." dedi.

SÜPER LİG'DEN AMATÖR LİGE UZANAN ARŞİV

Koleksiyonunda Süper Lig'den amatör liglere kadar birçok kulübün forması bulunduğunu söyleyen Güneş, Trabzonspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Boluspor gibi takımların farklı sezonlara ait formalarını da muhafaza ettiğini belirtti.

En özel parçalarından birinin ise Balıkesirspor efsanelerinden Ali Öztürk'e ait forma olduğunu vurgulayan Güneş, bu formanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

EN KIYMETLİ FORMALAR ARTIK LİGLERDE OLMAYAN KULÜPLERE AİT

Cengiz Güneş'e göre koleksiyonun en dikkat çeken bölümü ise bugün profesyonel liglerde mücadele etmeyen kulüplerin formaları. Denizlispor, Giresunspor, Akhisarspor, Osmanlıspor, Türk Metalspor, Nazillispor, Kardemir Karabükspor ve Manisaspor gibi kulüplerin formalarını özenle sakladığını belirten Güneş, bu formaların Türk futbolunun unutulmaz dönemlerini yansıttığını söyledi.

"Bu formalar bana sadece futbolu değil, kulüplerin yaşadığı başarıları ve zorlukları da hatırlatıyor. Bir futbolsever olarak onların yeri bende her zaman ayrı olacak." ifadelerini kullandı.

"EVDE ARTIK YER KALMADI"

Yaklaşık 300 parçalık koleksiyonun evde ciddi yer kapladığını dile getiren Güneş, "Başlangıçta birkaç formayla başlamıştım. Zamanla sayı hızla arttı ve şimdi bir odam tamamen formalarla dolu. Eşim zaman zaman sitem etse de bunların her biri benim için ayrı bir anı. Hiçbirinden vazgeçmeyi düşünmüyorum." dedi.

Yılların birikimiyle oluşturduğu koleksiyonunu özenle koruyan Cengiz Güneş, futbol sevgisini yalnızca tribünlerde ve sahalarda değil, evinde yaşattığı bu özel arşivle de gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.