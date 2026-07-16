Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor

35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor

Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz, 35 yılda oluşturduğu 15 bini aşkın maket araba koleksiyonuyla evinin bir odasını adeta otomobil müzesine dönüştürdü. Duvarlarda yer kalmayınca tavanı bile model araçlarla kaplayan Cingöz'ün "terapi odası" görenleri hayran bırakıyor.

Kaynak: AA / İHA
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35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor - Resim: 1

Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz, çocukluk yıllarında başlayan otomobil tutkusunu 35 yılda dev bir koleksiyona dönüştürdü. 15 bini aşkın maket arabayı evindeki özel odada sergileyen Cingöz, duvarlar dolunca kendi tasarladığı 3 boyutlu aparatlarla tavanı da model araçlarla kapladı. Odayı ilk kez görenler ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

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35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor - Resim: 2

1991'DE BAŞLADI, BUGÜN 15 BİN PARÇAYA ULAŞTI

Ailesinin en küçüğü olduğu için çocukluğunda sık sık oyuncak hediye edildiğini söyleyen Murat Cingöz, koleksiyon serüveninin 1991 yılında satın aldığı ilk model araba ile başladığını anlattı.

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35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor - Resim: 3

DUVARLAR YETMEYİNCE TAVANI DA MAKET ARABALARLA DOLDURDU

Koleksiyon büyüdükçe odadaki duvarlar ve raflar yetersiz kalınca farklı bir çözüm üreten Cingöz, kendi tasarladığı ve 3 boyutlu (3D) yazıcıyla hazırladığı özel aparatlar sayesinde yaklaşık 3 bin 500 maket arabayı tavana sabitledi.

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35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor - Resim: 4

Böylece evindeki oda, binlerce model aracın sergilendiği sıra dışı bir yaşam alanına dönüştü.

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35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor - Resim: 5

"BURASI BENİM TERAPİ ODAM"

Murat Cingöz, koleksiyonunun maddi değerinden çok manevi anlam taşıdığını belirterek odanın kendisi için adeta bir terapi merkezi olduğunu söyledi.

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35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor - Resim: 6

"Ne kadar stresim olursa olsun bu kapıdan içeri girdiğim anda burayı terapi odası gibi görüyorum. Bütün stresim ve sıkıntım 5 dakika içerisinde kayboluyor. Gidip psikoloğa binlerce lira vermek yerine burada vakit geçirmeyi tercih ediyorum."

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35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor - Resim: 7

GENÇLERE KOLEKSİYON ÇAĞRISI

Koleksiyon yapmanın sadece hobi olmadığını ifade eden Cingöz, ailelere de önemli tavsiyelerde bulundu.

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35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor - Resim: 8

Özellikle çocukların ve gençlerin ilgi duydukları alanlarda koleksiyon yapmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirten Cingöz...

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35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor - Resim: 9

bunun hem kötü alışkanlıklardan uzak durmaya yardımcı olacağını hem de yıllar içinde koleksiyonların maddi değer kazanabileceğini söyledi.

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