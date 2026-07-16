35 yılda 15 bin maket araba biriktirdi: Evindeki odayı gören gözlerine inanamıyor

"Ne kadar stresim olursa olsun bu kapıdan içeri girdiğim anda burayı terapi odası gibi görüyorum. Bütün stresim ve sıkıntım 5 dakika içerisinde kayboluyor. Gidip psikoloğa binlerce lira vermek yerine burada vakit geçirmeyi tercih ediyorum."