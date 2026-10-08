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Kaynak: İHA

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı Nikâh Salonu’nda gerçekleştirilen nikâh törenine, çiftin çocukları ve torunları da katılarak bu anlamlı güne ortak oldu.

3 çocuk ve 4 torun sahibi olan Kara çifti, 35 yılın ardından resmi olarak nikâhlanmanın mutluluğunu yaşadı.

Nikâh töreninin ardından mutluluklarını paylaşan çift, yıllar sonra resmi nikâhlarını kıydıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kara çifti, "Evliliğimizin 35. yılında resmi nikâhımızı kıydık. Çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte bu özel günü yaşamak bizim için çok anlamlı oldu" dedi.

Çiftin nikâh töreni, aile fotoğrafları ve mutluluk dolu anlarla son buldu.