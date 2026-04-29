İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak tarihinden beri cezaevi firarisi olarak aranan Hakan G.’nin Bahçelievler’de gizlendiği adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Hakan G.’nin, 2020 yılında işlediği ‘yankesicilik’ ve ‘parada sahtecilik’ suçlarından ötürü 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve hakkında 4 ayrı UYAP kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.