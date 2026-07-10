Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde görev yapan aile sağlığı merkezi hemşiresi Sabiha Tuzcuoğlu (35), evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre evinde aniden fenalaşan Tuzcuoğlu'nu fark eden çocuğu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, kalbinin durduğu belirlenen genç hemşireye olay yerinde kalp masajı yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuzcuoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Aile sağlığı merkezinde görev yaptığı öğrenilen Sabiha Tuzcuoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.