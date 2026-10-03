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Kaynak: İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetiştirilen ve yurt dışında da yoğun talep gören Burmahan kirazı için önemli bir adım atıldı. Yıllık üretimi yaklaşık 900 tona ulaşan ve 35 ülkeye ihraç edilen kirazın coğrafi işaretle tescillenmesi için başvuru çalışmaları başlatıldı.

Manavgat'a 68 kilometre uzaklıkta ve 770 rakımda bulunan Burmahan Mahallesi'nde ticari kiraz üretiminin geçmişi 1980'li yıllara dayanıyor.

İLK FİDANLAR 1986-1987 YILLARINDA DİKİLDİ

Bölgede ticari kiraz üretimi, 1986-1987 yıllarında ilk fidanların dikilmesiyle başladı. Manavgat Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2000'li yıllarda gerçekleştirdiği fidan dağıtımlarıyla üretim alanları daha da genişledi.

Bugün yaklaşık 1500 dekar alanda yetiştirilen Burmahan kirazında yıllık üretim yaklaşık 900 tona ulaştı.

35 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Erkenciliğiyle öne çıkan Burmahan kirazı, yalnızca iç pazarda değil yurt dışında da alıcı buluyor. Manavgat'ta yetiştirilen kirazın 35 farklı ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

Üretim hacmi ve ihracatıyla bölge ekonomisine katkı sağlayan ürünün yöresel özelliklerinin korunması için coğrafi işaret süreci başlatıldı.

COĞRAFİ İŞARET İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kapaklı, coğrafi işaret başvurusu kapsamında teknik ekiplerin bölgedeki üreticilerle bir araya geldiğini belirtti.

Üreticilerin yıllara dayanan bilgi ve deneyimlerinden yararlanıldığını ifade eden Kapaklı, Burmahan kirazının yöresel özelliklerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla coğrafi işaret başvuru çalışmalarının sürdüğünü söyledi.