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Kaynak: Haber Merkezi

Warner Bros. Pictures, 70 yaşına yaklaşırken kaleme aldığı ilk romanıyla yayıncılık dünyasında büyük bir fenomene dönüşen Allen Levi’ın kulaktan kulağa yayılarak başarıya ulaşan "Theo of Golden" kitabının film haklarını satın almak üzere son müzakereleri yürütüyor.

'TOM HANKS İLE GÖRÜŞÜLÜYOR'

Sözleşme aşamasına gelinen dev projede, filme adını veren ana karakter Theo'yu canlandırması için Oscar ödüllü usta aktör Tom Hanks ile görüşülüyor. Hanks, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3,5 milyondan fazla kopya satan "Theo of Golden" kitabının beyazperde uyarlanmasında kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Filmin yapımcılığını Gil Netter, Gary Goetzman ve Tom Hanks üstlenirken, kitabın yazarı Allen Levi ise projede yürütücü yapımcı olarak yer alacak. Projenin stüdyo tarafındaki takibini Jesse Ehrman ve Sheila Walcott yürütüyor.

Kurgusal "Golden" kasabasında geçen hikaye, kasabaya gelip bir kafede sergilenen yerel halkın karakalem portrelerini satın alan Theo adlı bir adamı odağına alıyor. Theo bu portreleri sahiplerine geri verdikçe kasabadaki derin ilişkiler ve insan öyküleri açığa çıkar ve kendisi de geçmişindeki büyük bir trajediyle yüzleşmek zorunda kalır.

KULAKTAN KULAĞA YAYILAN BESTSELLER

"Theo of Golden", sinema uyarlamasına uzanan yolculuğuna oldukça mütevazı bir başlangıç gerçekleştirdi. Hukuk kariyerini bırakıp Georgia'daki bir adada müzik yapmaya başlayan yazar Allen Levi, romanını ilk olarak 2023 senesinde kendi imkanlarıyla paylaştı.

Yeğeni Aron Ritchie’nin çabaları ve okurların kulaktan kulağa yaymasıyla büyüyen başarı; Washington Post, Wall Street Journal ve New York Times gibi dev yayınların ilgisini çekti. Kitabın Oprah Winfrey’nin podcast programında yer almasından sonra satışlar patlama yaşadı.

Geçtiğimiz Ekim ayında Simon & Schuster tarafından geniş kitlelerle buluşturulan roman, sadece Amerika’da 3,5 milyondan fazla sattı. 43 dile çevrilen ve İngiltere, Hollanda ile İtalya gibi ülkelerde çoksatanlar listesinin 1 numarasına yerleşen kitap, Robert James Waller’ın The Bridges of Madison County eserine benzer bir başarı grafiği çizerek sinema dünyasına adım atıyor.

Daha önce Marley & Me, The Blind Side ve Life of Pi gibi uyarlamalara imza atan Gil Netter ile Playtone ortakları Goetzman ve Hanks’in güçlerini birleştirdiği proje, sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor.