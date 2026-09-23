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Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Yurdagül Öğünç / Yeniçağ



Afyonkarahisar’ın önemli meyve üretim merkezlerinden Sultandağı’nda mürdüm eriği üreticisi, düşen fiyatlar ve artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz yıl kilogramı 35 liradan satılan eriğin bu yıl 3-4 liraya kadar gerilemesi üreticinin tepkisine neden oldu. İYİ Parti Sultandağı İlçe Başkanı Mevlüt Yaz, “Üreten insan zarar ediyorsa, ürününü dalında bırakmak zorunda kalıyorsa burada sadece bir meyvenin fiyatını değil, çiftçinin geleceğini konuşuyoruz” sözleriyle yaşanan sıkıntıya dikkat çekti.

Sultandağı’nda hasat döneminin en önemli ürünlerinden biri olan erikte fiyatların sert şekilde gerilemesi, üreticiyi maliyet hesabıyla karşı karşıya bıraktı. Ürünün kilosunun 3-4 liraya kadar düşmesi nedeniyle bazı çiftçiler için eriği toplatmak dahi ekonomik olmaktan çıktı.

300 KİLO ERİK, İŞÇİNİN YEVMİYESİNİ KARŞILAMIYOR

Mevlüt Yaz, üreticinin karşı karşıya kaldığı tabloyu çarpıcı bir hesapla ortaya koydu. Bir işçinin günde yaklaşık 300 kilogram erik topladığını belirten Yaz, eriğin kilogramının 3 liradan satılması halinde üreticinin eline yalnızca 900 lira geçtiğini, buna karşılık sadece toplama işçiliğinin yaklaşık 1.500 lirayı bulduğunu söyledi.

Üstelik bu hesaba mazot, gübre, ilaç, nakliye ve çiftçinin yıl boyunca bahçesine yaptığı diğer harcamalar dahil değil.

Ortaya çıkan tablo çiftçinin içinde bulunduğu çıkmazı gözler önüne seriyor: Üretici ürünü toplatsa zarar ediyor, toplatmasa bir yıllık emeği dalında kalıyor.

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI NEREDE?”

Üreticinin yaşadığı sıkıntıyı gündeme taşıyan İYİ Parti Sultandağı İlçe Başkanı Mevlüt Yaz, geçen yıl 35 liraya kadar satılan eriğin bugün 3-4 liraya alıcı bulmakta zorlanmasının kabul edilemez bir ekonomik tablo oluşturduğunu belirtti.

Yaz, şu ifadeleri kullandı:

“Sultandağı’nın çiftçisi alın teriyle üretiyor ama alın terinin karşılığını alamıyor. Üreten insan zarar ediyorsa, ürününü dalında bırakmak zorunda kalıyorsa burada sadece bir meyvenin fiyatını değil, çiftçinin geleceğini konuşuyoruz. Bunun mutlaka bir siyasi sorumlusu olmalı. Çiftçinin eriği dalında çürümesin, çiftçinin emeği de boşa gitmesin.”

SULTANDAĞI’NDAN YÜKSELEN ÇAĞRI: ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN KOPMASIN

Sultandağı’nda yaşanan erik krizi, tarımsal üretimde artan maliyetlerle üreticinin satış fiyatı arasındaki uçurumu yeniden gündeme taşıdı.

Bir yıl boyunca bahçesine emek veren, gübresini atan, ilacını yapan, mazotunu yakan çiftçinin hasat zamanı geldiğinde ürününü maliyetinin altında satmak zorunda kalması üretimin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Sultandağı’ndan yükselen soru ise Türkiye’deki üreticinin yaşadığı sıkıntıyı özetliyor:

“ÇİFTÇİ ÜRETECEK AMA ÜRÜNÜ DALINDA KALACAKSA, BU ÜRETİM NASIL DEVAM EDECEK?”