Kaynak: İHA

Pendik Belediyesi tarafından il hemşehri derneklerinin katkı ve iş birliğiyle bu yıl ikincisi hayata geçirilen "Pendik Memleket Günleri, Kadim Kültürümüzün İzleri" programı, Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen görkemli açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Pendik Millet Bahçesi’nde kurulan dev etkinlik çadırı, yöresel ürün satış stantları, el sanatları sergileri ve ikram alanları sayesinde vatandaşlar, her gün farklı bir şehrin kültürel zenginliklerini, folklorik değerlerini, inanç ve gastronomi ögelerini yakından tanıma fırsatını elde edecek. Önceki yıl ilk kez gerçekleştirilen ve çok kısa sürede hazırlanmasına rağmen yaklaşık 140 bin kişinin katılımıyla büyük bir ilgi odağı haline gelen organizasyon, bu yıl çok daha kapsamlı bir hazırlık süreciyle 35 civarındaki ilin kültürünü, geleneklerini ve tescilli yöresel ürünlerini doğrudan Pendik’e taşıdı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, geçmiş yıllarda düzenlenen benzer buluşmalara vatandaşların gösterdiği yoğun talebe dikkat çekerek önemli değerlendirmelerde bulundu. Geçen yıl organizasyonun ilkini gerçekleştirdiklerini, o dönem şartlar gereği sürecin biraz aceleye geldiğini ve ufak tefek eksikler yaşandığını belirten Başkan Ahmet Cin, bu yıl tüm eksiklerin giderildiğini vurguladı.

Ahmet Cin konuşmasında şunları ifade etti:

"Hem sivil toplum kuruluşu üyelerimizle hem dernek başkanlarımızla ortak iş birliği halinde son derece güzel bir organizasyonun açılışını gerçekleştirmiş olduk. Yaklaşık 35-40 civarında sivil toplum kuruluşumuzun burada etkinlik düzenleyeceğini biliyoruz. Türkiye'nin hakikaten çok güzel gelenekleri var, görenekleri var. Onların yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması bizim için çok değerli ve anlamlı. O yüzden sivil toplum kuruluşlarımızla yapmış olduğumuz bu organizasyon, geleceğe aktarılacak olan bu mirasın önemli bir ihya noktası olacak.

Bütün hemşehrilerimizi buradaki etkinliklere bekliyoruz. Güzel, eğlenceli ve gelenekleri yaşatan bir programı hep beraber yaşayalım inşallah. Geçen sene yaklaşık 140 bin civarında katılım olmuştu çok kısa zamanda bunu yapmış olmamıza rağmen. Bu sene çok daha fazla bir kalabalığı burada bekliyoruz. Bu etkinliğin şöyle bir güzelliği var, 35 tane ilin kendine has özellikleri var insani olarak, inanç, sanat, kültür, gıda ve yemek olarak. Dolayısıyla herkesin hemhal olduğu ortak bir kültürü de Pendik'te buluşturmuş oluyoruz. O açıdan da çok değerli ve anlamlı. İnşallah güzel bir dönemi hep beraber geçiririz."

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da organizasyonun geleneksel hale gelmesinden ve kurumsallaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Geçen yıl yapılan ilk etkinliğin de vatandaşlardan büyük bir ilgi gördüğünü hatırlatan Kaymakam Yıldız, bu yılki hazırlıkların göz doldurduğunu belirtti.

Kaymakam Yıldız: "Geçen yıl da oldukça fazla ilgi çekmişti ama görüyorum ki bu yıl çok daha yoğun ve güzel bir hazırlık yapılmış. Çok güzel bir alan oluşturulmuş, 1000 kişilik çok güzel bir salon organize edilmiş. Öncelikle bunun için Sayın Başkanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün açılışını gerçekleştirdik, bunun hemşehrilerimizin kaynaşmasına, dayanışmasına, birliğine, beraberliğine, bütün ülkemizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum."

Etkinlik alanını gezen ve yöresel stantlarda sunulan lezzetleri deneyimleyen vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi. Organizasyona katılan Pendik sakinlerinden Ebru Aksoy Özer, Pendik Belediyesine teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Öncelikle Başkanımıza teşekkür ediyoruz böyle güzel bir etkinlik yaptığı için. Memleket Günleri'nde hep birlikte buluşuyoruz kardeşlerimizle ve herkesle burada. Çok memnunuz ve bütün yöresel ürünleri deniyoruz, tadıyoruz. Bütün emek harcayanlara çok teşekkür ediyoruz. Geçen sene de katıldık, Pendik'te oturuyoruz zaten. Pendik'ten çok mutluyuz; Ahmet Cin'den de çok mutluyuz, iyi ki varlar."