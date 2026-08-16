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Kaynak: ANKA

Kayseri'den Ankara'ya 349 kilometrelik "Kahramanlara Hak Yürüyüşü"nü tamamlayan Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) üyeleri, Ankara Ulus Meydanı'nda taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici, uzman çavuşların özlük hakları, mesleki güvence, sağlık, emeklilik ve sosyal haklarla ilgili düzenleme beklediklerini belirterek, "Biz uzman çavuşlar sizden ayrıcalık istemiyoruz. Sadece emeğimizin karşılığını, hukukun gereğini, eşitliği, adaleti ve mesleki güvenceyi istiyoruz" dedi.

349 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ ANKARA'DA SONA ERDİ

24 Temmuz'da Kayseri'den başlayan yürüyüşün, uzman çavuşların yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını TBMM'ye ve kamuoyuna duyurmak amacıyla düzenlendiğini söyleyen Tilkici, mücadelelerinin "hak, hukuk ve adalet" mücadelesi olduğunu ifade etti.

"ASKERLİĞİN SÖZLEŞMESİ OLMAZ"

Tilkici, uzman çavuşların sözleşmeli statüsünün kaldırılmasını ve kalıcı mesleki güvence sağlanmasını istedi.

"Askerlik bir adanmışlıktır. Bizim sözleşmemiz vatan sevgisidir" diyen Tilkici, mevcut sistemin mesleğin devamlılık anlayışıyla çeliştiğini savundu.

SAĞLIK VE EMEKLİLİKTE YENİ DÜZENLEME TALEBİ

Görev sırasında yaralanan veya uzun süre tedavi gören personelin mesleğini kaybetme riski yaşadığını belirten Tilkici, sağlık raporu nedeniyle sözleşme feshi uygulamalarının sona ermesini istedi.

Emekli uzman çavuşların maaşlarının iyileştirilmesini, ilave tazminat düzenlemesi yapılmasını ve 3600 ek göstergeye ulaşmayı kolaylaştıracak yeni adımlar atılmasını da talepler arasında sıraladı.

"ARTIK SÖZ DEĞİL, KANUN İSTİYORUZ"

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı, TBMM ve siyasi partilere çağrıda bulunan Tilkici, uzman çavuşların yıllardır verilen sözlerin hayata geçirilmesini beklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz artık söz değil, kanun ve uygulama istiyoruz. Yıllardır ertelenen sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz."