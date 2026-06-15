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Kaynak: AA

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir ve Konya’nın da aralarında bulunduğu 34 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, elde edilen suç gelirlerinin transferine aracılık ettikleri ve sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 293 kişiden 159’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 94 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Kalan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

MASAK incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda toplam 4 milyar 800 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye de el konuldu.