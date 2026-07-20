Kaynak: İHA

335 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Bodrum Limanı’na geldi. Gemide ağırlıklı olarak Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere toplam 2 bin 360 yolcu ile bin 116 personel bulunduğu belirtildi.



Bodrum’u günübirlik ziyaret edecek turistlerin ilçe merkezindeki tarihi ve turistik noktaları gezeceği, alışveriş yapacağı ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağı ifade edildi.



"Aroya"nın akşam saatlerinde rotasını Yunanistan’ın Souda Bay Limanı’na çevireceği açıklandı.