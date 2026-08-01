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Kaynak: ANKA

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), 4 Ağustos günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak.

TERFİ VE EMEKLİLİK DOSYALARI GÖRÜŞÜLECEK!

Yüksek Askeri Şura'da, 332 general ve amiral için inceleme yapılacak ve bir üst rütbeye yükseltilecek, görev süresi uzatılacak ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek isimler belli olacak.

YAŞ toplantısına, şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Şura üyeleri toplantıdan önce Anıtkabir'i ziyaret edecek.

ORAMİRAL TATLIOĞLU’NUN GÖREV SÜRESİ SONA ERİYOR!

Daha önce iki kez görev süresi uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu sene sona eriyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi ise geçen sene uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresi 2027 yılında dolacak.