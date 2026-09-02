İngiltere'nin köklü giyim zinciri Leading Labels'in ülke genelinde kalan son 15 mağazasının tamamının kalıcı olarak kapatılması kararlaştırıldı.
33 yıllık dev tarih oluyor: İngiliz giyim zinciri tüm mağazalarını kapatıp tasfiye sürecine girdi
İngiltere perakende sektöründe ardı ardına gelen iflas ve tasfiye dalgası sürüyor. Ülkede 33 yıldır faaliyet gösteren köklü giyim zinciri Leading Labels, aşırı borçlanma ve derinleşen mali sorunların ardından havlu atarak tasfiye sürecine resmi olarak girdi.Kaynak: Diğer
1993 yılında kurulan ve geçmişte yaklaşık 30 şubeye kadar ulaşan marka; Calvin Klein, Wrangler, Elle ve Joules gibi dünyaca ünlü pek çok markanın ürünlerini uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşturmasıyla biliniyordu.
Dış kaynaklara göre, fiziksel mağazaların yanı sıra şirketin resmi internet sitesi de e-ticaret faaliyetlerini tamamen durdurdu.
Şirketin mali yapısındaki bozulmalar 2026 yılının ilk aylarında gün yüzüne çıkarken, süreç 26 Mayıs itibarıyla tasfiye kararıyla resmileşti.
Şirketin tasfiye ve tasfiye sonrasındaki tasfiye memurluğu işlemlerini yürütmek için resmi atamalar yapıldı.
Daha önceden de mali hesaplarını zamanında teslim etmediği yönünde resmi kayıtlara yansıyan sorunlar yaşayan şirketin, bu süreçten çıkamayarak iflası seçtiği kesinleşti.
Alınan karar doğrultusunda aralarında Basildon, Bolton, Boston, Carlisle, Ipswich, Lincoln, Norwich ve Stevenage gibi kritik lokasyonların da bulunduğu 15 mağazanın tamamının kepenk indireceği netleşti.
Böylece Leading Labels'ın İngiltere'deki 33 yıllık ticari serüveni de resmen bitmiş oldu.
Kapanış sürecinin hız kazanmasıyla birlikte mağazalardaki tasfiye indirimleri de en üst seviyeye taşındı.
Stokların tamamen eritilmesi ve kalan ürünlerin elden çıkarılması amacıyla uygulanan indirim oranları yüzde 75’e kadar çıkarıldı.
Şirket, mağazalar tamamen tarihe karışmadan önce elinde kalan son ürünleri bu dev indirim kampanyasıyla elden çıkarmak istiyor.