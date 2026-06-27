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Kaynak: İHA

Bursa'da hakkında "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 33 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararıyla aranan A.Y. (28), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü saha çalışmaları sonucu firarinin Bağlarbaşı Mahallesi'nde kayıtsız olarak kaldığı adres belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipleri gören A.Y., bu kez ilginç bir yönteme başvurdu.

Kayısı ağacının altına geçen şüpheli, sanki kayısı topluyormuş gibi davranarak polislerin dikkatini dağıtmaya çalıştı.

Ancak ekipler bu oyuna kanmadı. Dikkatli davranışları sayesinde şüpheliyi kısa sürede fark eden polisler, A.Y.'yi kıskıvrak yakaladı.

29 suç kaydı bulunduğu öğrenilen firari, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.