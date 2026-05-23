Bursa'nın Gemlik ilçesinde iş insanlarını hedef alan bir organize suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen "yağma" soruşturması kapsamında düğmeye basıldı.

19 Mayıs tarihinde Bursa ve İstanbul'daki önceden belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden M.D., M.S., M.S., C.S., K.K., B.D. ve Y.B. isimli 7 şüpheli, gözaltına alındı. Dosya kapsamında, başka bir suçtan ötürü halihazırda cezaevinde tutuklu bulunan T.I. hakkında da yasal işlem başlatıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 18 fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

BAĞ EVİNDE TEHDİT VE MİLYONLUK İCRA OYUNU

Emniyet birimlerinin yaptığı detaylı incelemeler, suç örgütünün akılalmaz yöntemlerini ortaya çıkardı. Şüphelilerin, Gemlik ilçesinde et kombine ticaretiyle uğraşan iş insanlarını sözde alacak-verecek bahaneleriyle baskı altına aldıkları belirlendi. Mağdurları bir bağ evinde alıkoyan örgüt üyelerinin, ölüm tehdidiyle zorla çek imzalattıkları tespit edildi.

Toplam değeri yaklaşık 33 milyon TL'yi bulan çekleri zor kullanarak tahsil eden şüphelilerin, aynı çekleri yeniden icra takibine koydukları ve bu yolla haksız kazanç sağlamaya devam ettikleri anlaşıldı.

ÖRGÜTÜN LİDERİ AVUKAT ÇIKTI

Örgütün liderliğini avukat M.D.'nin yaptığı belirlenirken; şüphelilerden M.S.'nin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, cezaevinden firar ettiği ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü sırada yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.D., M.S., M.S., K.K., C.S. ve T.I. tutuklandı.