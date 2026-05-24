İzmir’in Buca ilçesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde, çöp konteynerlerinin önüne bırakılmış halde, aralarında yavru kedilerin de bulunduğu toplam 33 kedi ölü olarak tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin incelemelerinin ardından konu yargıya taşındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosu, olayla ilgili olarak "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet" suçu kapsamında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen veteriner hekim H.E. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcısı tarafından "ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan veteriner hekim H.E., yapılan yargılama neticesinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.