BAHÇELİ LAİKLİK BİLDİRİSİNİ İMZALAYANLARI HEDEF ALDI: ALLAH'A İMAN ETMEK GERİCİLİKSE, GERİCİYİZ
33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali’nin programı açıklandı. Bu yıl 30 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festival, Marcus Miller’dan Robert Plant’e kadar dünya yıldızlarını ağırlayacak.

33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor - Resim: 1

İstanbul, yaz aylarını cazın büyüleyici ritmiyle karşılamaya hazırlanıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından organize edilen 33. İstanbul Caz Festivali, 30 Haziran’da kapılarını açıyor.

33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor - Resim: 2

İki hafta boyunca sürecek olan dev organizasyon; 30’a yakın konser, özel söyleşiler ve çocuk atölyeleriyle şehre yayılacak. 10’dan fazla farklı mekânda izleyiciyle buluşacak festivalin bu yılki ağır topları ise bas gitarın efsanesi Marcus Miller ve rock müziğin ikonik sesi Robert Plant oldu.

33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor - Resim: 3

FESTİVALDE YILDIZLAR GEÇİDİ

İstanbul Caz Festivali, sadece caz tutkunlarını değil, müziğin her türünden beslenen geniş bir kitleyi hedefliyor. Programda yer alan dikkat çekici isimler şöyle:
Marcus Miller
Robert Plant (Saving Grace & Suzi Dian)

33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor - Resim: 4

Grammy Ödüllü Arooj Aftab
Joe Lovano & Antonio Faraò
Thee Sacred Souls

33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor - Resim: 5

Veronica Swift
Mari Froes
Ayhan Sicimoğlu & Selen Beytekin

33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor - Resim: 6

PROGRAMDA ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLER VE TARİHLER

Festivalin takvimi, müzik tarihine saygı duruşu niteliğindeki konserlerle dolu. İşte programın öne çıkan başlıkları:

1. Miles Davis Anısına Açılış Konseri (Marcus Miller) Festivalin açılışında, efsane müzisyen Miles Davis doğumunun 100. yılında anılacak.

33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor - Resim: 7

Marcus Miller, ustası Davis’in son turnelerindeki ekibini bu özel gece için bir araya getiriyor.

Tarih: 30 Haziran Salı, 21.30
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor - Resim: 8

2. Robert Plant ve Saving Grace

Led Zeppelin'in efsane sesi Robert Plant, yeni grubu Saving Grace ve Suzi Dian ile birlikte sahne alacak.

Tarih: 2 Temmuz Perşembe, 21.00
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor - Resim: 9

3. Klasikleşen Etkinlikler: Caz Vapuru ve Gece Gezmesi Festivalin en sevilen yan etkinlikleri bu yıl da devam ediyor:

+1’li Gece Gezmesi: 8 Temmuz Çarşamba, 19.30 (Moda Sahnesi & Komünite).

Caz Vapuru: 12 Temmuz Pazar, 11.00 (Kabataş Transfer Merkezi kalkışlı).

33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor - Resim: 10

ŞEHRİN NEFESİ: PARKLARDA CAZ

Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan Parklarda Caz, bu yıl da müziği açık havaya ve yeşille buluşturmaya devam ediyor.

33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor - Resim: 11

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan konserlerin programı şöyle:

4 Temmuz Cumartesi: 17.30, Ataşehir

5 Temmuz Pazar: 17.30, Kadıköy

Kaynak: Haber Merkezi
