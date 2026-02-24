İstanbul, yaz aylarını cazın büyüleyici ritmiyle karşılamaya hazırlanıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından organize edilen 33. İstanbul Caz Festivali, 30 Haziran’da kapılarını açıyor.
33. İstanbul Caz Festivali programı belli oldu: Marcus Miller ve Robert Plant geliyor
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali’nin programı açıklandı. Bu yıl 30 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festival, Marcus Miller’dan Robert Plant’e kadar dünya yıldızlarını ağırlayacak.Derleyen: Hava Demir
İki hafta boyunca sürecek olan dev organizasyon; 30’a yakın konser, özel söyleşiler ve çocuk atölyeleriyle şehre yayılacak. 10’dan fazla farklı mekânda izleyiciyle buluşacak festivalin bu yılki ağır topları ise bas gitarın efsanesi Marcus Miller ve rock müziğin ikonik sesi Robert Plant oldu.
FESTİVALDE YILDIZLAR GEÇİDİ
İstanbul Caz Festivali, sadece caz tutkunlarını değil, müziğin her türünden beslenen geniş bir kitleyi hedefliyor. Programda yer alan dikkat çekici isimler şöyle:
Marcus Miller
Robert Plant (Saving Grace & Suzi Dian)
Grammy Ödüllü Arooj Aftab
Joe Lovano & Antonio Faraò
Thee Sacred Souls
Veronica Swift
Mari Froes
Ayhan Sicimoğlu & Selen Beytekin
PROGRAMDA ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLER VE TARİHLER
Festivalin takvimi, müzik tarihine saygı duruşu niteliğindeki konserlerle dolu. İşte programın öne çıkan başlıkları:
1. Miles Davis Anısına Açılış Konseri (Marcus Miller) Festivalin açılışında, efsane müzisyen Miles Davis doğumunun 100. yılında anılacak.
Marcus Miller, ustası Davis’in son turnelerindeki ekibini bu özel gece için bir araya getiriyor.
Tarih: 30 Haziran Salı, 21.30
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
2. Robert Plant ve Saving Grace
Led Zeppelin'in efsane sesi Robert Plant, yeni grubu Saving Grace ve Suzi Dian ile birlikte sahne alacak.
Tarih: 2 Temmuz Perşembe, 21.00
Mekan: Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu
3. Klasikleşen Etkinlikler: Caz Vapuru ve Gece Gezmesi Festivalin en sevilen yan etkinlikleri bu yıl da devam ediyor:
+1’li Gece Gezmesi: 8 Temmuz Çarşamba, 19.30 (Moda Sahnesi & Komünite).
Caz Vapuru: 12 Temmuz Pazar, 11.00 (Kabataş Transfer Merkezi kalkışlı).
ŞEHRİN NEFESİ: PARKLARDA CAZ
Festivalin en çok ilgi gören etkinliklerinden biri olan Parklarda Caz, bu yıl da müziği açık havaya ve yeşille buluşturmaya devam ediyor.
Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan konserlerin programı şöyle:
4 Temmuz Cumartesi: 17.30, Ataşehir
5 Temmuz Pazar: 17.30, Kadıköy