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Kaynak: İHA

Eskişehir merkezli 33 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 101 şüpheliden 78'i tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 99 şüpheli savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 78'i tutuklanırken, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olmak üzere Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan 101 şüphelinin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmişti.

Şüphelilerin, ülke genelinde örgütlü şekilde hareket ederek çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerini kolaylaştırdıkları, üçüncü kişilerden banka hesapları ve GSM hatları temin ettikleri, ayrıca para transferlerine aracılık ettikleri öne sürülmüştü.