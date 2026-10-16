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Kaynak: Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, Eskişehir merkezli 33 ilde, çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine ilişkin eş zamanlı operasyon yapıldığını bildirdi. 119 şüpheliyi kapsayan soruşturmada, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı toplandığı, bu hesaplar üzerinden para transferlerine aracılık edildiği ifade edildi.

GSM HATLARI TEMİN ETMİŞLER

Operasyonlar; Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkân sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesapları ve GSM hatları temin ettikleri ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi.

BAKANLIK TARAFINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eskişehir merkezli 33 ilde Yasa Dışı Bahis suçuna yönelik yürütülen planlı çalışmalar kapsamında 119 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi.” Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının destekleriyle Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; -Ülkemiz genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, -Üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 33 ilde operasyonlar düzenlendi. Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."