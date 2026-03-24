Adana’nın Yüreğir ilçesinde devriye görevi yapan emniyet güçleri, Süleyman Vahit Caddesi üzerinde şüpheli buldukları 01 MA 0273 plakalı motosikleti durdurdu.

Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu, sürücü Suriye uyruklu M.M.’nin ise hırsızlık suçundan 32 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilirken, ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı kendisine 40 bin TL idari para cezası kesildi.