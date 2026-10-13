Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak

310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak

SGK, sahip olduğu arsa ve konutları 21 Ekim-10 Kasım 2026 döneminde elektronik açık artırmayla satışa sunacak. 310 bin TL’den başlayan tahmini bedellerle düzenlenecek ihalelere katılım ve teminat işlemleri belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bünyesindeki taşınmazları elden çıkarmak üzere elektronik ortamda ihale düzenlemeye hazırlanıyor.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 2

Satış listesinde arsa ve konutların yer aldığı süreç, 21 Ekim 2026’da başlayıp 10 Kasım’a kadar devam edecek.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 3

İhaleye çıkarılacak gayrimenkuller için belirlenen başlangıç niteliğindeki tahmini bedeller 310 bin TL seviyesinden itibaren değişecek.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 4

Satışa sunulan gayrimenkullerin özelliklerini ve ihale şartlarını öğrenmek isteyenler, e-Devlet üzerinden SGK Elektronik Satış Portalı’na giriş yapabilecek.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 5

İhalelere ilişkin dokümanlar bu platformda ücretsiz olarak görüntülenebilecek.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 6

Başvuru yapmak isteyenler de SGK’nin internet sitesindeki “Gayrimenkul Satış İhaleleri” sekmesini kullanarak elektronik satış sistemine ulaşabilecek.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 7

İhaleye katılacak kişilerin, teklif verecekleri taşınmaz için öngörülen teminatı belirlenen usullere göre sunması gerekiyor.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 8

Nakit teminat yatırılması tercih edildiğinde ödeme, tahsilat yetkisi bulunan bankalar üzerinden gerçekleştirilecek.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 9

Teminat mektubu kullanılması halinde belgenin, başvuruların sona erdiği gün mesai saati dolmadan ilgili kuruma ulaştırılması şartı aranacak.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 10

Teslimat, herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına yapılabilecek.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 11

Kabul edilecek teminatlar, dolaşımdaki Türk Lirası ve Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş süresiz kesin teminat mektuplarıyla sınırlı olacak.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 12

Bu iki seçeneğin dışında kalan teminatlar değerlendirmeye alınmayacak.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 13

Kurum, ihaleye başvuranların sunduğu beyanları esas alacak.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 14

Bununla birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ya da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış bir kişinin ihaleyi kazanması ve yasağının sonradan ortaya çıkması halinde sonuç geçersiz sayılacak.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 15

Böyle bir durumun tespit edilmesi üzerine ihale iptal edilirken ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapılacak.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 16

Satış sonucunda taşınmazı almaya hak kazanan kişilerin, belirlenen satış tutarını taksitlendirmeden ve peşin olarak SGK’nin hesaplarına yatırması gerekecek.

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310 bin TL’den başlıyor: SGK konut ve arsaları satışa çıkaracak - Resim: 17

Başvuru ve ihale işlemleri e-Devlet ile SGK Elektronik Satış Portalı üzerinden yürütülebilecek.

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