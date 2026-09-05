Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Hollywood'un efsanevi ismi Robert De Niro'nun 1995 yılındaki İstanbul ziyareti sırasında Türk asayiş ekipleriyle devriyeye çıktığı yönündeki iddialar, tam 31 yıl sonra bizzat aktörün kendi ağzından doğrulandı.

'Filme Gitmeden Önce' adlı YouTube kanalından Cem Başak'ın, yeni Netflix projesi kapsamında gerçekleştirdiği röportajda gündeme gelen konu, yıllardır yanıt bekleyen bir soruyu da gün yüzüne çıkardı.

‘KİMLİK KONTROLÜ YAPMADIM, SADECE İZLEDİM’

Röportajda kendisine yöneltilen polis yelekli baskın hikayesinin doğru olup olmadığı sorusuna içtenlikle yanıt veren De Niro, o gece yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Onlarla birlikte dışarı çıktım ama kimlik kontrolü yapmadım. Yani aktif olarak hiçbir şeye müdahale etmedim; sadece izliyor, gözlem yapıyordum. O kadarı doğru, haber kesinlikle gerçeği yansıtıyor."

O sırada yanında bulunan rol arkadaşı Adam Scott ise esprili bir dille araya girerek, "Düşünsenize, bir kulübün kapısında bekliyorsunuz ve kimliğinizi kontrol eden kişi Robert De Niro!" yorumunda bulundu.

BASKINA KATILMA SEBEBİ

O dönem bir senaryo projesi üzerinde çalıştığını belirten efsane oyuncu, Türk polisinin operasyonel saha çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla bu yönteme başvurduğunu söyledi.

Birlikte çalıştığı senarist arkadaşıyla birlikte İstanbul'da bulunduğunu ifade eden De Niro, "Çok uzun zaman önceydi. Oradaki tanıdıklarım durumu biliyordu. Asayiş ekipleri bazı mekanlara baskın yapacaktı, ben de araştırma amacıyla onlara katıldım" dedi.

31 YILLIK SIRRIN ARKA PLANI

Söz konusu olayın perde arkası ilk olarak gazeteci Burak Ersemiz tarafından 2017 yılında kaleme alınan bir arşiv yazısıyla gündeme gelmişti.

Ersemiz, 1995 yılında İstanbul Emniyeti'nin Vatan Caddesi'ndeki binasında, ABD'de görev yaptığı dönemden De Niro ile tanışan dönemin İnterpol Şube Müdürü Mehmet Başar'ın makamında dünyaca ünlü aktörle karşılaştığını aktarmıştı.