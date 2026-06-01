Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki tıbbi sekreter Ümran Yavuz, evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine ortaya çıkan olay, ailesini ve çalışma arkadaşlarını üzdü.

YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1957 Sokak'ta meydana geldi. Ümran Yavuz'dan bir süre haber alamayan yakınları endişelenerek evine gitti.

Kapıyı açarak içeri giren yakınları, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 31 yaşındaki Ümran Yavuz'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yavuz'un kısa süre önce beyin ameliyatı geçirdiği ve ameliyat sonrası raporlu olduğu öğrenildi. Ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAZİYE MESAJI

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü de genç sağlık çalışanının vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Aydın Şehir Hastanesi personelimiz Ümran Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhumeye Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verildi.