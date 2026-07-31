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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 31 Temmuz 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLİYORDU: CHP'Lİ BAŞKAN İBB'Yİ ELEŞTİRDİ

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'yi eleştirdi. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

CEM KÜÇÜK' TEN ROK'A : KARŞI MAHALLEDE KİMLERİN KALEMİ NEDEN KIRILIYOR? SIRADA KİM VAR?

Türkiye’de medyanın son 20 yılı "organize hafızasızlık" ile şekillendi. Ergenekon kumpaslarından Adnan Oktar sofralarına uzanan, Rasim Ozan Kütahyalı ve TGRT ile yolları ayrılan Cem Küçük gibi figürlerin karanlık geçmişi ise arşivlerde duruyor. İktidar medyası nasıl şekilleniyor, bunu konuşalım

2 PARTİ BİRLEŞİYOR: SİYASETTE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE

Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi arasındaki birleşme görüşmelerinde dikkat çeken gelişme yaşandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, görüşmelerin belli bir düzeye geldiğini belirterek, “Yakın bir gelecekte bu konuyla ilgili çok somut adımlar atılacağını” söyledi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ PARTİ KAPATMA SÖZLERİ İLE NEREYİ KASTETTİ: ODAK OLMA YANITI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak" ifadesinin siyasi parti kapatma nedenleri arasına eklenmesi gerektiğine ilişkin sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Yıldız, paylaşımının herhangi bir siyasi partiyi hedef almadığını ifade etti.

VEDAT YENERER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden gazeteci Vedat Yenerer için cenaze töreni düzenlendi.

YAZAR – YENİÇAĞ

FED FAİZ İNDİRİMİNİN YOLUNU AÇIYOR

Fed faizi indirmedi… Hatta üç üye, faizin 25 baz puan artırılmasını istedi.

DÜNYA – YENİÇAĞ

HAMAS GAZZE’DE SİLAH MI BIRAKIYOR? DONALD TRUMP AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de Hamas’ın silah bırakacağını açıkladı. Bunun üzerine konuya ilişkin açıklama yapan Hamas üst düzey yetkilisi Hamas'ın Gazze'den çekilmesinin İsrail'in çekilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

KÜRESEL DENİZ TİCARETİNDE TARİHİ KIRILMA: ÇİN'İN YENİ 'KUTUP İPEK YOLU' SEFERLERİ BAŞLIYOR

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Çinli Sea Legend Shipping firmasının Rusya denetimindeki Kuzey Deniz Rotası üzerinden Avrupa’ya düzenli konteyner hattı hamlesini değerlendirdi.

BELÇİKA ORDUSU PERSONEL AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN ŞARTLARI GEVŞETİYOR

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ordunun personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 1 Eylül'den itibaren askeri personel ve yedek asker alımlarında uygulanan sağlık kriterlerinin esnetileceğini duyurdu.

İSPANYA'DA GÖÇMEN ALARMI: YÜZEREK AKIN AKIN ÜLKEYE GELDİLER, EVLERİ YAĞMALADILAR

Fas’ta 800’ü aşkın kaçak göçmen, Castillejos kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta’ya yüzerek geçti. Kıyılardan şehre yayılan göçmenler, ev ve dükkanları yağmalarken İspanya alarma geçti. Hükümetin bölgeye asker konuşlandıracağı bildirildi.

İRAN'DAN GKRY'YE NET MESAJ: İNGİLİZ ÜSSÜLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, GKRY Dışişleri ile yaptığı telefon görüşmesinde Kıbrıs'taki İngiliz askeri üslerinin İran'a yönelik olası operasyonlarda kullanılmaması gerektiğini söylediği açıkladı.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

SUUDİ DEVİ OYAK'A ORTAK OLUYOR: AŞAMA RESMEN BAŞLADI

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji ve dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco arasında ortaklık için yapılan görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. Aramco’nun; Güzel Enerji’yle yüzde 30 oranında ortaklığı gündeme geldi.

FİNANSAL AÇIKTA DEV KARA DELİK: 16 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Merkez Bankası, 2026 yılı birinci çeyrek "Finansal Hesaplar Raporu"nda net finansal pozisyonundaki açığın gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranla belirgin bir şekilde kara deliğe dönüştüğünü ortaya çıkardı.

ÇİNLİ ŞİRKET TÜRKİYE’DE YER ARIYOR: MİLYONLUK YATIRIM İÇİN İKİ İL KARŞI KARŞIYA

Çinli bir şirket Türkiye'ye 300 milyon euro değerinde devasa bir kanat üretim tesisi kurmak için yer arıyor. Yatırım için iki il yarışıyor.

ŞİRİN SARI ALTINDA RAKAM VERDİ: ALTININ 2026’DAKİ SEYRİ AÇIKLANDI

Piyasadaki son gelişmeleri aktaran Ekonomist Şirin Sarı, Brent petrolde yukarı yönlü sert ivmelenmelerin yaşanabileceğine dikkat çekerken, altının ise belirli bir bant aralığında sıkışarak yön arayışını sürdürdüğünü ifade etti.

SPOR - YENİÇAĞ