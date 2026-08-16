Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vergi borcu bulunan mükellefler için kritik bir uyarıda bulundu.
31 Ağustos'tan sonra bitiyor: Bu hakkı kaçırmayın
Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi borçlarını düşük faizle taksitlendirmek isteyen mükellefler için kritik uyarıda bulundu. 31 Ağustos'ta sona erecek başvuru öncesi GİB, SMS hatırlatmalarıyla MTV tahsilatında rekor kırıldığını da açıkladı.Kaynak: AA
Düşük oranlı tecil faiziyle taksitlendirme imkanı sunan uygulama için son başvuru tarihinin 31 Ağustos olduğunu hatırlatan Başkanlık, vatandaşlara süreyi kaçırmamaları çağrısı yaptı.
GİB 31 AĞUSTOS'U İŞARET ETTİ
GİB'in sunduğu uygulama kapsamında, vergi dairesine borcu bulunan mükellefler düşük oranlı tecil faiziyle uzun süreli taksitlendirme imkanından yararlanabiliyor.
Başkanlık, daha fazla kişinin bu haktan faydalanabilmesi için rehberler, infografikler ve bilgilendirici videolar yayımlayarak başvuru sürecine ilişkin detayları paylaştı.
MTV TAHSİLATINDA REKOR GELDİ
Gelir İdaresi Başkanlığı, dijital bilgilendirme çalışmaları kapsamında Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksidini ödemeyen 10 milyon 359 bin 275 mükellefe SMS gönderildiğini açıkladı.
Yürütülen çalışmaların ardından temmuz ayında 12 milyon 16 bin 721 mükellefin ödemesini zamanında yaptığı, böylece MTV tahsilatında bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldığı bildirildi.
Temmuz ayında ikinci taksit ödemeleri 42,8 milyar lira, ocak ve temmuz aylarını kapsayan toplam MTV tahsilatı ise 98 milyar lirayı aştı.
GELİR VERGİSİNDE DE ÖDEME ORANI YÜKSELDİ
Başkanlık, gelir vergisi ikinci taksidini henüz ödemeyen 1 milyon 407 bin 625 mükellefe de SMS ile hatırlatma gönderdi.
Açıklanan verilere göre, gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 75,38'i ikinci taksitini süresi içinde ödedi.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dijital uygulamalar ve mükellef odaklı hizmet anlayışıyla vergiye gönüllü uyumu güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, vergisini zamanında ödeyen tüm mükelleflere teşekkür etti.