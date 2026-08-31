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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 31 Ağustos Pazartesi gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "İBB DAVASI CANLI YAYINLANSIN" TEPKİSİ



YENİ Parti lideri Özgür Özel PM toplantısında konuştu... Özgür Özel'den "İBB davası canlı yayınlansın" çıkışı geldi: Ekrem İmamoğlu ve tüm arkadaşlarımızın yargılamalarının eksiksiz canlı yayınlanmasını istiyoruz. Hodri meydan!

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA BALIK ADAM TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturmasında zincirin bir halkası daha kırıldı. Geçtiğimiz günlerde Akın Gürlek'in, "Dalgıç kayıt defterindeki veriler uyuşmuyor" açıklamasından sonra yeni bir gelişme yaşandı. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan dalgıç Gürkan Güldal tutuklandı.

MİLYONLARCA ÇALIŞAN DİKKAT: YARGITAY’DAN MOLA SÜRESİNDE YENİ KARAR

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mola sürelerinde önemli değişiklik gündeme geldi. Yargıtay’dan yeni karar çıktı. Ayrıntılar haberimizde...

MUHALEFET CUMHURBAŞKANI ADAYINI SEÇTİ: MANSUR YAVAŞ HEPSİNE FARK ATTI

Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçimlere girebilme yolunu açmak için "öne alınmış" bir erken seçim dillendirilmeye devam ederken, muhalefet kanadında aday belirsizliği sürüyor. ASAL araştırma, seçmene "Muhalefetin adayı kim olmalı?" diye sordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÜSTÜNÜ ÇİZDİĞİ CHP'Lİ: KENDİSİNE ÇOK YAKIN BİR İSİM

Mutlak butlan sonrası CHP yönetiminin başına Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özel ve ekibinin partiden ayrılmasına rağmen parti için disiplin ve bütünlüğü sağlayamadığı konuşulurken; Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdiği isim belli oldu.

DEVLETİN MAKAM ARACINI EŞİNE TAHSİS EDEN MÜDÜR

Muğla’nın Fethiye İlçesi Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, devletin makam aracını ve resmi şoförünü eşine tahsis etti. Müdürün eşini, devletin makam aracı ve resmi şoförü Halk Eğitim kurslarına taşırken görüntülendi.

GİRNE'DEKİ GEMİ FACİASINDA KAYIP SAYISI 20'YE YÜKSELDİ: KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

KKTC'nin Girne açıklarında batan yolcu feribotunda 8 kişinin öldüğü faciada kayıp sayısının 20'ye yükseldiği açıklandı. Öte yandan aranan ve hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli oldu. Kaybolan kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

YENİÇAĞ DÜNYA

DEXTER DİZİSİNİ HATIRLATAN KAYIP SKANDALI: 298 DOSYA MERCEK ALTINDA

Güney Kore’nin turistik Jeju Adası’nda ortaya çıkan kayıp kişiler skandalı, Dexter dizisini akıllara getirdi. Kayıp başvurusu yapılan 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından, aynı polis memurunun baktığı 298 dosya yeniden incelemeye alındı.

HAKAN FİDAN: BU CANİNİN ARTIK DURDURULMASI GEREKİYOR

Mekke Savunma İttifakı'nın ilk toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Netenyahu'nun tehidt sözlerine yanıt verdi. Fidan, "Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor" dedi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

KADEMELİ EMEKLİLİKTE YENİ FORMÜL ORTAYA ÇIKTI: YAŞ DETAYLARI NETLEŞİYOR

Kademeli emeklilik modeline dair önerilen modellerde emeklilik yaşının kadınlarda 43'ten 51'e, erkeklerde ise 45'ten 53'e kadar kademeli biçimde yükselmesi öngörülüyor. Kademeli emeklilikte son durum ne?

VATANDAŞLIK MAAŞINDA TARİH BELLİ OLDU: GELİRİ ASGARİ ÜCRETTEN DÜŞÜK OLANLARA DEVLET DESTEĞİ YOLDA



Geliri asgari ücretin altında kalanlar yeni sosyal destek dönemi başlıyor. Kamuoyunda 'Vatandaşlık maaşı' olarak bilinen Aile Gelir Tamamlama Sistemi ile hanenin toplam geliri ile belirlenen sınır arasındaki farkın devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Tarih belli oldu.

YENİÇAĞ SPOR

FENERBAHÇE ARSENAL'DEN MASON GREENWOOD'UN ESKİ TAKIM ARKADAŞINI GÜNDEMİNE ALDI

Transfer döneminin son günlerinde U23 kontenjanına yönelik çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin gündemine Arsenal'in 19 yaşındaki yıldızı Ethan Nwaneri geldi. Sarı-lacivertlilerin bugün yapacağı toplantının ardından İngiliz futbolcu için resmi girişim konusunda karar vereceği öne sürüldü.

RAMS PARK ÜZERİNDE GECE YARISI GİZEMLİ GÖRÜNTÜ: NEDEN OLDUĞUNU KİMSE ANLAMADI

Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park stadyumu üzerinde gece yarısı oluşan gizemli görüntü sosyal medyada gündem oldu.