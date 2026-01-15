Ekonomik kriz sebebiyle mali sıkıntıya giren birçok firma iflas etmeye devam ediyor. 34 ülkeye ihracat yapan Bursa merkezli Prolift Asansör, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato için yargıya başvurdu. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket ve bağlı iştirakleri için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

2002 yılında Giresun’da faaliyete başlayan, iş hacminin hızla büyümesi üzerine üretimini Bursa’ya taşıyan Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş., sektörün en büyük oyuncuları arasında gösteriliyordu. Nilüfer ilçesindeki 16 bin metrekarelik modern tesislerinde faaliyetlerini sürdüren dev firma, özellikle kat ve kabin kapısı üretiminde Türkiye’nin öncü kuruluşlarından arasında örnek gösteriliyordu.

ÜRETİM KAPASİTESİNİ 16 KAT ARTIRMIŞTI

Teknolojik yatırımlarıyla dikkat çeken şirket, 10 bin adet olan kapı üretim kapasitesini 160 bin adede kadar yükselterek büyük başarı sağlamıştı. İç pazar dışında, küresel çapta da başarı gösteren şirket Prolift; Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyordu. İhracat yaptığı ülke sayısını 2018 yılı verilerine göre 34’e çıkaran firma, kontrol panolarından, paket asansör sistemlerine kadar kadar geniş ürün çeşitliliği ile uluslararası standartlarda üretim yapıyordu.

GEÇİCİ KORUMA KARARI

Prolift Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş., Prolift Global Dış Ticaret A.Ş. ile şirket yöneticileri Bahtiyar Karakoç ve Vildan Karakoç’un talebini inceleyen mahkeme kararını verdi. Şirketler hakkında 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Konkordato sürecinin sağlıklı ilerlemesi için mahkeme üç kişilik uzman komiser heyeti görevlendirdi. Bankalara gönderilen talimatla, mühlet sonrası ibraz edilecek çeklere "karşılıksızdır" yerine "konkordato tedbiri" şerhi düşülecek. Şirketin mali geleceğine karar verecek yeni duurşma 15 Nisan 2026 tarihinde görülecek.