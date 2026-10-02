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Türkiye'deki ticari elektronik ileti izinlerini yöneten İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) ait olduğu iddia edilen yüz binlerce kişisel verinin hacker forumlarında paylaşıldığı öne sürüldü.

İllegal forumlarda paylaşıma sunulduğu belirtilen CSV formatındaki veri setinde yaklaşık 302 bin 377 kayıt bulunduğu iddia edildi.

ADRES VE TELEFON BİLGİLERİ DE VAR

Paylaşılan veri başlıkları arasında kişilerin ad-soyad bilgileri, e-posta adresleri, telefon numaraları, kullanıcı adları ve ev veya ikamet adreslerinin bulunduğu öne sürüldü.

Ancak siber güvenlik analistleri, ortaya çıkan veri setinin İYS'ye yönelik yeni ve güncel bir siber saldırıyı doğrulamadığına dikkat çekti.

VERİLER 2021 YILINA AİT OLABİLİR

Yapılan değerlendirmelerde veri setinin 2021 yılına ait olabileceği, iddiaların ise Haziran 2022'deki eski bir ElasticSearch sızıntısına dayanabileceği belirtildi. Bu nedenle daha önce ele geçirilen verilerin yeniden dolaşıma sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

FARKLI KAYNAKLARDAN DERLENMİŞ OLABİLİR

Paylaşılan örnek verilerde İstanbul kayıtlarının yanında Azerbaycan adresli satırların da bulunduğu belirtildi.

Bu ayrıntının, verilerin tek bir kaynaktan elde edilmek yerine farklı kaynaklardan derlenmiş veya birden fazla veri setinin bir araya getirilmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

Mevcut bilgiler doğrultusunda, söz konusu paylaşımın güncel bir İYS sistem ihlalinden kaynaklandığı doğrulanmış değil.