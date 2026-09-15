Osmanlı döneminden kalma tarihi han, hamam, cami ve konaklarıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, coğrafi işaret tescilli üzüm sirkesinde yeni üretim sezonu başladı.
300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL
UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da coğrafi işaret tescilli Çavuş Üzümü, tarihi küplerde meşhur sirkesine dönüşüyor. Geçen haziran ayında tescillenen asırlık lezzetin yaklaşık 7 ay süren fermantasyon serüveni başlarken, organik sirkenin litresi 150 ila 250 TL arasında satışa sunuluyor.Kaynak: İHA
İlçenin önemli gelir kaynakları arasında yer alan meşhur lezzet, asırlık yöntemlerle üretilmeye devam ediyor.
İlçeye bağlı Yazıköy köyünde üretilen ve geçen haziran ayında coğrafi işaret alarak tescillenen üzüm sirkesi, bağlardan toplanan Çavuş Üzümü ile hazırlanıyor.
Özenle ayıklanan üzümler geleneksel yöntemlerle çiğnenerek suyu çıkarılıyor ve maya ilavesiyle fermantasyon sürecine bırakılıyor.
Yaklaşık 7 ay süren zahmetli üretim sürecinin ardından sirke, 200 ila 350 yıllık tarihi küplerde dinlendirildikten sonra süzülerek satışa hazır hale getiriliyor.
Yazıköy'de dededen toruna sirke üretimini sürdüren üretici Ahmet Karakurluk, coğrafi işaret tescilinin önemine dikkat çekerek, uzun zamandır emek verdikleri haklı bir gururu yaşadıklarını belirtti.
Ailesinin 4 kuşaktır bu işi yürüttüğünü ifade eden Karakurluk, ilk olarak dedesinin babasının tarihi küpleri toplayarak üretime başladığını aktardı.
Tarihi Çarşı'daki dükkanlarında geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirten Karakurluk, bayrağı gelecek nesillere devredeceklerini vurguladı.
Tamamen doğal ve organik yöntemlerle üretilen sirkeye yoğun talep olduğunu aktaran üretici Karakurluk, sirkenin litrelik fiyatının 150 ila 250 TL arasında değiştiğini söyledi.
Tarihi küplerde üretimi sürdürdüklerini belirten Karakurluk, yıllık ortalama 4 tonluk sirke üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade etti.