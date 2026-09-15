Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL

300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu'da coğrafi işaret tescilli Çavuş Üzümü, tarihi küplerde meşhur sirkesine dönüşüyor. Geçen haziran ayında tescillenen asırlık lezzetin yaklaşık 7 ay süren fermantasyon serüveni başlarken, organik sirkenin litresi 150 ila 250 TL arasında satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA
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300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL - Resim: 1

Osmanlı döneminden kalma tarihi han, hamam, cami ve konaklarıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, coğrafi işaret tescilli üzüm sirkesinde yeni üretim sezonu başladı.

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300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL - Resim: 2

İlçenin önemli gelir kaynakları arasında yer alan meşhur lezzet, asırlık yöntemlerle üretilmeye devam ediyor.

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300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL - Resim: 3

İlçeye bağlı Yazıköy köyünde üretilen ve geçen haziran ayında coğrafi işaret alarak tescillenen üzüm sirkesi, bağlardan toplanan Çavuş Üzümü ile hazırlanıyor.

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300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL - Resim: 4

Özenle ayıklanan üzümler geleneksel yöntemlerle çiğnenerek suyu çıkarılıyor ve maya ilavesiyle fermantasyon sürecine bırakılıyor.

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300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL - Resim: 5

Yaklaşık 7 ay süren zahmetli üretim sürecinin ardından sirke, 200 ila 350 yıllık tarihi küplerde dinlendirildikten sonra süzülerek satışa hazır hale getiriliyor.

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300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL - Resim: 6

Yazıköy'de dededen toruna sirke üretimini sürdüren üretici Ahmet Karakurluk, coğrafi işaret tescilinin önemine dikkat çekerek, uzun zamandır emek verdikleri haklı bir gururu yaşadıklarını belirtti.

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300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL - Resim: 7

Ailesinin 4 kuşaktır bu işi yürüttüğünü ifade eden Karakurluk, ilk olarak dedesinin babasının tarihi küpleri toplayarak üretime başladığını aktardı.

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300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL - Resim: 8

Tarihi Çarşı'daki dükkanlarında geleneği yaşatmaya devam ettiklerini belirten Karakurluk, bayrağı gelecek nesillere devredeceklerini vurguladı.

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300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL - Resim: 9

Tamamen doğal ve organik yöntemlerle üretilen sirkeye yoğun talep olduğunu aktaran üretici Karakurluk, sirkenin litrelik fiyatının 150 ila 250 TL arasında değiştiğini söyledi.

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300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL - Resim: 10

Tarihi küplerde üretimi sürdürdüklerini belirten Karakurluk, yıllık ortalama 4 tonluk sirke üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade etti.

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300 yıllık küplerde 4 ton üretiyorlar: Kilosu 150 TL - Resim: 11
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