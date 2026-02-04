İngiltere’nin Northamptonshire bölgesinde şehrin simge yapılarından biri olan ve tam 300 yıldır konuklarını ağırlayan tarihi Hind Oteli, sürdürülen yoğun finansal mücadeleyi kaybederek iflasını resmen duyurdu.

Son sekiz buçuk yıl boyunca binayı ayakta tutabilmek adına milyonlarca sterlinlik bir “servet” harcanmış olsa da, üst üste gelen aksilikler tarihi yapıyı ekonomik uçuruma sürükledi.

​YATIRIMIN DÖKÜMÜ: 2,2 MİLYON STERLİNLİK MÜCADELE

​Otel yönetiminin paylaştığı veriler, kurtarma operasyonunun boyutlarını ortaya çıkardı Toplamda 2,2 milyon sterlinlik harcama kalemleri şu şekilde sıralandı:

​1,3 Milyon Sterlin: Dış cephenin tarihi dokusuna uygun restorasyonu.

​600 Bin Sterlin: Oda ve koridorların lüks standartlarda yenilenmesi.

​300 Bin Sterlin: Modernizasyon çalışmaları ve teknik ekipman yenileme.

​Ancak bu devasa bütçeye rağmen, ana yüklenici firmanın iflas etmesi ve ardından gelen küresel pandemi, yatırımın karşılığını vermesine engel oldu.