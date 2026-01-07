Kurpfalz bölgesinin en köklü üreticileri arasında olan şirketin dosyası Mannheim Sulh Mahkemesi tarafından resmen kabul edildi. Alacaklılar 11 Şubat’a kadar taleplerini iletecek.

Eichbaum, geçtiğimiz ekim ayında mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusu yapmıştı. Şirkette çalışan 300’den fazla personel, geleceğe dair belirsizlikle karşı karşıya geldi.

Almanya’nın yerel yayın kuruluşu SWR’nin aktardığına göre şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için yatırımcılarla görüşmeleri sürdürüyor. Mannheimer Morgen gazetesi, birden fazla potansiyel alıcıyla temas kurulduğunu yazdı.

BİRA SEKTÖRÜ GENEL KRİZ İÇİNDE

Uzmanlara göre, Eichbaum’un yaşadığı mali sıkıntı, Almanya genelindeki bira endüstrisindeki yapısal değişimin bir parçası olduğu aktarılıyor. Oettinger Bira Fabrikası’nın CEO’su Stefan Blaschak, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, “Bira fabrikaları duvardan düşen sinekler gibi yok olacak” demişti.