İstanbul Arel Üniversitesi’nde bu yıl 16’ncısı düzenlenen Kariyer Günleri, Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlik, üniversite bünyesindeki Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi ArelKAM ve Arel Profesyonel ArelPRO tarafından organize edildi.

Kariyer Günleri’nde 150’den fazla firma stant açarken, 300’den fazla sektör profesyoneli de öğrencilerle doğrudan görüşme fırsatı buldu. Katılımcı firmalar arasında bilişim, mühendislik, finans, sağlık, pazarlama, lojistik ve üretim gibi birçok sektörden öncü şirketler yer aldı. Öğrenciler hem iş hem de staj başvurularını doğrudan firma yetkililerine iletebildi. Stantlarda CV teslim etme, mülakat simülasyonları ve networking aktiviteleri yoğun ilgi gördü.

ArelKAM Müdürü İclal Sağanak, etkinlikle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Sağanak, “Biz bu yıl 16’ncı Kariyer Günleri için bir aradayız. Tüm alanlarla ilgili 150’yi aşkın firma, 300’den fazla sektör profesyonelimiz var. Hem öğrencilerimiz hem de mezunlarımız alandalar. Amacımız sadece istihdam ve farkındalık oluşturmak değil, aynı zamanda bu kariyer ekosistemini kurmak, onların etkileşim içerisinde olmasını sağlamaktır” dedi.

Sağanak, üniversite olarak istihdam konusunda başarılı kurumlar arasında yer aldıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Öğrencilerimizin daha mezun olmadan önce yapmış oldukları stajlarla, kazanmış oldukları yetkinliklerle ilk 6 ay içerisinde iş bulma ihtimali çok yüksek oranda.”

Etkinliğe katılan öğrenciler de Kariyer Günleri’nden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bilgisayar Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi Merve Yarız, “Kariyer Günleri bence yılın en güzel günlerinden biri. Staj bulma süreçlerinde çoğu şirketin bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Etkinliğin en büyük avantajı bu. Onun dışında oyunlarımız var, eğlenceli geçiyor, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kariyer Günleri sadece iş ve staj odaklı geçmedi. Etkinlik boyunca zumba dans gösterileri, DJ performansları ve çeşitli oyun alanları öğrencilerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Gecenin zirvesinde ise ünlü şarkıcı Eypio sahne aldı. Coşkulu konser, öğrencilerin yoğun katılımıyla renkli anlara sahne oldu. Etkinlik, konserin ardından büyük bir memnuniyetle sona erdi.

Etkinlik sayesinde birçok öğrenci ilk staj veya iş görüşmesi fırsatını yakalarken, firmalar da nitelikli genç yeteneklerle tanışma şansı elde etti. İstanbul Arel Üniversitesi, gelecek yıllarda da bu tür organizasyonlara devam ederek öğrencilerinin kariyer yolculuklarına katkı sağlamayı sürdürecek.