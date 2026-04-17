Hanönü Kaymakamlığı, Hanönü Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikte, ilçe merkezine getirilen sinema tırı öğrencilerle buluştu. İlk ve ortaokul öğrencileri film gösterimini ilgiyle takip ederken, gösterim sonunda büyük mutluluk yaşandı.

Hanönü Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin yanı sıra veliler de katılarak filme eşlik etti. Program kapsamında İlçe Kaymakamı Emre Oktay da etkinlik alanında yer alarak öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.