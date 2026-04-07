GAME, Dudley, Sutton ve Lancaster’daki kalan son üç mağazasını Nisan ayında kapatacağını duyurdu. Böylece İngiltere genelindeki tüm fiziksel satış noktaları tarihe karışmış olacak.

Şirket, yüksek maliyetler ve devam eden finansal sıkıntılar nedeniyle bu kararı aldığını belirtti.

GAME artık yalnızca online satış ve Sports Direct gibi büyük zincir mağazalar içindeki satış noktaları üzerinden hizmet verecek.

1990’DAN BUGÜNE: İKİ KEZ İFLAS, BÜYÜK DÜŞÜŞ

1990 yılında kurulan GAME, zirve döneminde 300 mağazaya ulaşarak İngiltere’nin oyun sektörünün en önemli oyuncularından biri haline gelmişti.

Ancak sektördeki değişim ve artan rekabet şirketi zorladı. 2012’de ilk iflas sürecini yaşayan GAME, 2024 başında yeniden kayyuma devredildi,

Şubat ayında ise tüm bağımsız mağazalarını kapatma kararı aldı.

Bu son kapanmalarla birlikte GAME’nin fiziksel perakende yolculuğu resmen sona ermiş oluyor.

MARKA YOK OLMUYOR, DÖNÜŞÜYOR

GAME tamamen ortadan kalkmıyor. Şirket, online platformu üzerinden ve büyük perakende zincirleri içindeki satış noktalarında ürünlerini müşterilere sunmaya devam edecek.

Böylece hem dijital dünyada varlığını sürdürecek hem de geniş kitlelere ulaşma imkanı bulacak.

Oyun severler, GAME markasının sevilen ürünlerine artık internet üzerinden ve belirli zincir mağazalardan kolayca ulaşabilecek.