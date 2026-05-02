Türkiye’nin sofralık kayısı ambarı Mersin’in Mut ilçesinde, coğrafi işaretli tescilli kayısılar için hasat zili çaldı. Mikro klima özelliği sayesinde kendine has rengi, kokusu ve tadıyla öne çıkan Mut kayısısı, açık alan bahçelerinden toplanarak raflardaki yerini almaya başladı.

HEDEF 100 BİN TON İHRACAT

İlçe genelinde 77 bin 800 dekar gibi devasa bir alanda sürdürülen üretimde, bu yıl verimlilik yüzleri güldürüyor. Kış döneminde ağaçların ihtiyacı olan soğuklamayı tam alması sayesinde rekoltenin 300 bin tona ulaşması öngörülüyor. Toplam üretimin yaklaşık üçte birinin, yani 100 bin tonunun ihraç edilmesi hedefleniyor. Mut’un meşhur kayısıları; Rusya’dan Avrupa’ya, Hindistan’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada sofraları süsleyecek.

FİYATLAR ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Hasadın ilk günlerinde kalitesine ve cinsine göre değişim gösteren fiyatlar, üretici için bereketli bir sezonun habercisi oldu. Ürünün kalitesine göre 120 TL ile 250 TL arasında alıcı buluyor. Şu an tezgahlarda ağırlıklı olarak "mikado" ve "matador" cinsi erkenci kayısılar yer alıyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

Bülent Yerebasmaz (Üretici): Mut bölgesinde sofralık kayısı hasadına yoğun bir şekilde başladık. Erkenci çeşitlerimizde rekolte beklentimiz oldukça yüksek, tüm üreticilerimize hayırlı bir sezon dilerim.

Gürkan Acar (Hal Esnafı): Mikado ve matador cinsi kayısılar tezgahlarımıza gelmeye başladı. Boyutuna ve cinsine göre 150 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satış yapıyoruz. İnşallah güzel bir hasat yılı olacak.