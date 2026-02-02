TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, sürü teknolojileri afet yönetiminden arama kurtarmaya, çevresel gözlemden savunma sanayisine kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor.
300 bin TL'lik büyük ödül için başvurular sürüyor: TEKNOFEST’te Sürü İHA'lar havada kapışacak
TEKNOFEST 2026 kapsamında HAVELSAN yürütücülüğünde düzenlenen Sürü İHA Yarışması için başvurular sürüyor. Yarışma, hem sivil hem askeri alanda hızla önem kazanan sürü teknolojilerini genç yeteneklerle geliştirmeyi amaçlıyor.
Bu yarışma, yazılım, algoritma ve otonom sistem geliştirme yetkinliklerini yükseltmeyi hedefleyerek genç mühendis adaylarını geleceğin hava sistemlerini tasarlamaya çağırıyor.
Her İHA'nın merkezi komutaya bağlı kalmadan, kendi algılamaları ve sürü içi etkileşimleriyle karar alabilmesi öne çıkıyor.
Gerçek zamanlı algılama, koordineli hareket, sürü zekası ve dağıtık kontrol gibi ileri teknolojilerin test edileceği yarışma, yazılımların gerçek saha koşullarındaki performansını ölçmeyi amaçlıyor.
Böylece teorik bilginin ötesinde pratik olarak güçlü sistemlerin geliştirilmesi teşvik ediliyor.
TEKNOFEST'in dinamik atmosferinde projelerini sergileme şansı yakalayan takımlar, uzman mühendisler ve sektör temsilcileriyle networking yaparak değerli deneyimler edinecek.
Yarışmaya Türkiye ve yurt dışındaki üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. Lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencilerine açık olan organizasyonda takımlar 3 ila 10 kişiden oluşuyor.
Disiplinler arası ekiplerin yenilikçi projeleri, otonom sistemler alanında çığır açmayı hedefliyor.
Yarışmada birincilik 300 bin TL, ikincilik 250 bin TL, üçüncülük 200 bin TL ödülle taçlandırılacak. Maddi ödüllerin yanı sıra katılımcılar, projelerini ileri seviyeye taşıyabilecek teknik birikim ve sektör görünürlüğü kazanacak.
TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması'na başvurular 20 Şubat 2026'ya kadar devam edecek.
SÜRÜ İHA TEKNOLOJİSİ
Sürü İHA teknolojisi, doğadaki kuş, balık, arı veya karınca sürülerinden ilham alınarak geliştirilen ileri bir otonom sistemdir. Birden fazla insansız hava aracı (İHA), yapay zeka, gerçek zamanlı iletişim ve dağıtık karar alma mekanizmalarıyla merkezi bir komuta bağlı kalmadan koordineli şekilde çalışır. Her İHA, kendi sensörleriyle çevreyi algılar, sürü arkadaşlarıyla veri paylaşır ve kolektif zekâ sayesinde ortak görevleri yerine getirir.
Nasıl Çalışır?
Temel Prensipler: Sürü zekâsı (swarm intelligence), bireysel basit ajanların (İHA'ların) etkileşimiyle ortaya çıkar. Merkezi kontrol yerine, her araç yerel kararlar alır; örneğin çarpışmayı önlemek, görev paylaşımı yapmak veya hedefe yönelmek için.
Ana Bileşenler:
Gelişmiş yapay zeka algoritmaları (makine öğrenmesi, sürü optimizasyonu).
Gerçek zamanlı veri paylaşımı (kablosuz iletişim, 5G benzeri ağlar).
Sensör füzyonu (kamera, lidar, radar vb. verilerin birleştirilmesi).
Dağıtık kontrol ve otonom uçuş sistemleri.
Çalışma Modları: Tamamen otonom (insan müdahalesi olmadan karar alma) veya yarı otonom (operatör onaylı kritik kararlar).
Örnek: Bir sürü İHA, afet bölgesinde arama-kurtarma yaparken biri enkaz tespit ederse bilgiyi paylaşır, diğerleri otomatik olarak o alana yönelir veya farklı görevlere dağılır.
Uygulama AlanlarıAskeri: Keşif, hedef tespiti, elektronik harp, saldırı (düşük maliyetli kitlesel taarruz), hava savunma sistemlerini aşma.
Sivil: Afet yönetimi (arama-kurtarma, yangın söndürme), çevresel izleme (orman yangınları, tarım), geniş alan gözetleme, lojistik destek.
Diğer: Bilimsel araştırmalar, gösteri uçuşları (ışık şovları gibi).