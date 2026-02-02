300 bin TL'lik büyük ödül için başvurular sürüyor: TEKNOFEST’te Sürü İHA'lar havada kapışacak

SÜRÜ İHA TEKNOLOJİSİ



Sürü İHA teknolojisi, doğadaki kuş, balık, arı veya karınca sürülerinden ilham alınarak geliştirilen ileri bir otonom sistemdir. Birden fazla insansız hava aracı (İHA), yapay zeka, gerçek zamanlı iletişim ve dağıtık karar alma mekanizmalarıyla merkezi bir komuta bağlı kalmadan koordineli şekilde çalışır. Her İHA, kendi sensörleriyle çevreyi algılar, sürü arkadaşlarıyla veri paylaşır ve kolektif zekâ sayesinde ortak görevleri yerine getirir.