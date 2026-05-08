30 yıllık meslek hayatı boyunca görevini özveriyle sürdüren Aydın’ın yaptığı son anons, meslektaşlarına duygusal anlar yaşattı. Emniyet Müdürlüğü binası önünde anons yapan Aydın, 30 yıllık meslek hayatını bugün itibarıyla sonlandırarak emekliye ayrıldığını duyurdu.

İlçe Emniyet Müdürü Berat Günçiçek ise yaptığı anonsta Aydın’a hizmetlerinden dolayı teşekkür edip, sivil hayatında başarılar diledi.

Düzenlenen programda Tuncay Aydın’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Meslektaşları, yıllarca birlikte görev yaptıkları Aydın’a emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dileklerinde bulundu.