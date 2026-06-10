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Kaynak: AA / DHA / İHA

Fadime Öztürk (50) ve Muammer Öztürk (54), iki yıl önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girerek Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu’na yerleşti. Fadime Öztürk Posta Hizmetleri Bölümü’nü, eşi Muammer Öztürk ise Raylı Sistemler İşletmeciliği Programı’nı kazandı.

Üniversiteye, evlilik yıl dönümlerine denk gelen bir günde kayıt yaptıran çift, eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı. Mezuniyetin, Fadime Öztürk’ün doğum gününe denk gelmesi ise mutluluğu ikiye katladı.

Muammer Öztürk, çocuklarının üniversiteyi bitirmesinin ardından eşine birlikte sınava girme fikrinin ortaya çıktığını belirterek, “Allah’ın izniyle bugün mezun olduk. Gençlere ve emeklilere okumalarını tavsiye ederim” dedi.

Fadime Öztürk ise doğum gününde mezun olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyerek, “Çok mutluyum, dereceyle bitirdim. Okumanın yaşı yok” ifadelerini kullandı.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de çiftin başarısına dikkat çekerek, onların hikayesinin öğrencilere örnek olduğunu belirtti.