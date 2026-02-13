Kurulduğu günden bu yana hasta güvenliğini, tıbbi mükemmeliyeti ve sürekli gelişimi temel ilke olarak benimseyen Yaşam Hastaneleri, bu yatırımıyla birlikte cerrahide hassasiyet, konfor ve klinik başarıyı yeni bir seviyeye taşıyor.

ROBOTİK CERRAHİDE YÜKSEK HASSASİYET, HASTA ODAKLI YAKLAŞIM

Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi; cerrahın el hareketlerini birebir, titreşimsiz ve yüksek hassasiyetle cerrahi alana aktaran ileri bir teknolojidir. Özellikle dar cerrahi alanlarda hassasiyeti ve manevra kabiliyetiyle öne çıkar. Üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme sayesinde, cerrahlar ameliyat sahasını büyütülmüş ve detaylı şekilde görebilmekte bu da özellikle hassas anatomik bölgelerde önemli avantajlar sağlamaktadır.

Robotik cerrahi uygulamalarının; daha küçük cerrahi kesilerle işlem yapılmasına olanak sağlaması, kan kaybının ve enfeksiyon riskinin azaltılmasına katkı sunması, ameliyat sonrası ağrı düzeyinin ve hastanede kalış süresinin kısalmasına yardımcı olması gibi avantajlar sunduğu belirtiliyor. Bu yöntemle, hastaların günlük yaşama dönüş sürecinin daha kısa olmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

GENIŞ BRANŞ YELPAZESİNDE KULLANIM

Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi; başta üroloji, genel cerrahi, organ nakli, kadın hastalıkları ve doğum, cerrahi onkoloji ve ileri laparoskopik girişimler olmak üzere birçok cerrahi alanda etkin biçimde kullanılabilmektedir. Yaşam Hastaneleri, robotik cerrahiyi multidisipliner bir yaklaşımla uygulayarak, her hastaya özel ve bilimsel temelli tedavi planları sunmayı hedeflemektedir.

30 YILLIK DENEYİM, GELECEĞİN CERRAHİSİYLE BULUŞUYOR

Yaşam Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Özkan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sağlıkta 30. yılımıza girerken, yalnızca bugünün değil, geleceğin sağlık ihtiyaçlarını da gözeten yatırımlar yapmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi, bu vizyonun en güçlü yansımalarından biridir. Deneyimli hekim kadromuz ve güçlü teknolojik altyapımızla, hastalarımıza dünya standartlarının üstünde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.”

Yaşam Hastaneler Grubu Hakkında

Yaşam Hastaneleri, 30 yıllık sağlık tecrübesi, uzman hekim kadrosu, hasta güvenliğini esas alan hizmet anlayışı ve sürekli yenilenen teknolojik altyapısı ile bölgesel ve ulusal ölçekte sağlık hizmeti sunmaktadır. Tanıdan tedaviye, cerrahiden koruyucu sağlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Yaşam Hastaneleri, “insan odaklı sağlık” anlayışıyla hizmet vermeyi sürdürmektedir.