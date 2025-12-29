Hatay'ın Samandağ ilçesinde Yağma ve Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet suçlarından hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari İ.K.'yi yakalamak için Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu firari hükümlü gözaltına alındı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
30 yıl hapisle aranan firari yakalandı
