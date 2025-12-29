Hatay'ın Samandağ ilçesinde Yağma ve Askeri Ceza Kanunu'na Muhalefet suçlarından hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan firari İ.K.'yi yakalamak için Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu firari hükümlü gözaltına alındı. Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.