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Kaynak: AA / DHA / İHA

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimleri kapsamında bir un fabrikasında kontrol gerçekleştirdi. Üretim alanları, silolar ve depoların incelendiği denetimde, insan sağlığı açısından uygun olmadığı belirlenen ürünler tespit edildi.

30 TON UN İMHA EDİLDİ

Denetimde böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş toplam 30 ton un bulundu. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan unlar işletmeden alınarak imha edildi. Böylece söz konusu ürünlerin ekmek ve unlu mamul üretiminde kullanılmasının önüne geçildi.

Mevzuata aykırılık tespit edilen işletmeye idari yaptırım uygulanırken, olayla ilgili yasal sürecin de başlatıldığı bildirildi.

BAŞKAN BOLTAÇ: HALK SAĞLIĞINI RİSKE ATANLARIN KARŞISINDAYIZ

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gıda güvenliğinin öncelikli konular arasında olduğunu belirterek vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Boltaç, kurallara uygun üretim yapan işletmelerin yanında olduklarını, halk sağlığını riske atan uygulamalara ise izin vermeyeceklerini söyledi.

Tarsus Belediyesi zabıta ekiplerinin fırın, imalathane, market ve diğer gıda işletmelerine yönelik denetimlerini kent genelinde sürdüreceği bildirildi.