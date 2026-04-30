YENİÇAĞ - 30 Nisan 2026 Perşembe gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

İSTANBUL VALİLİĞİ 1 MAYIS KARARINI DUYURDU! İKİ İLÇEYE İZİN DÖRT İLÇEYE YASAK

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs kutlamalarının Kadıköy ve Kartal’da yapılacağını açıkladı. Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Beşiktaş’ta gün boyu eylem yasağı uygulanacak.

GAZETECİ TOLGA ŞARDAN'A HAPİS CEZASI

Gazeteci Tolga Şardan, 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?' başlıklı yazısı sebebiyle yargılandığı davada “devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan 5 ay hapis cezası aldı.

İBB DAVASI'NDA 15 TAHLİYE

İBB Davası'nda ara kararını açıklayan mahkeme 15 kişi için tahliye kararı verdi. Tahliye edilen isimler arasında itirafçı Adem Soytekin de yer aldı.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ CHP'DE KALDI

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanmasının ardından yerine yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Murat Güneş kazandı.

ANTALYA'DA ÇİFTE OPERASYON! HEM BÖCEK'İN GELİNİNE HEM DE BELEDİYE PERSONELİNE GÖZALTI

Antalya güne iki operasyon ile uyandı. Sabah saatlerinde belediyeye operasyon düzenlendi. 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı olarak bu operasyondan bağımsız başka bir soruşturma ile de Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek hakkında gözaltı kararı verildi.

AK PARTİLİ İSİM AÇIKLADI: CHP'Lİ İSİMLER MUTLAK BUTLAN PAZARLIĞI İÇİN CUMHUR'A GİTTİ

CHP'nin 38. Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken, AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Butlan kararının ertelenmesini 'şaşırtıcı' bulan Tayyar, CHP'li isimlerin iktidarla butlan kararı çıkmaması için 'işbirliği' görüşmeleri yaptığını öne sürdü.

ÜNİVERSİTE PARA BASACAK, KAMPÜSTE PETROL BULUNDU ANLAŞMA İMZALANDI

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yapılan sismik incelemeler sonucunda üniversite kampüsünde petrol rezervi bulundu. 6 sondaj kuyusu açılacak, üniversite yüzde 3 pay alacak.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI - Arslan Bulut

TÜRK-ARAP-KÜRT İTTİFAKI PARADİGMASINA KİM KARAR VERDİ?

“Araplar, Türklere ihanet etmedi” iddiasını ilk seslendiren Necip Fazıl oldu. Daha sonra Yavuz Bahadıroğlu ve Hayrettin Karaman bu kabulle yazılar yazdı. Tarihçi olarak da Erhan Afyoncu, 2016 yılında, Sabah gazetesinde “Araplar bizi arkadan vurdu”nun cevabı: Kûtülamâre” başlıklı yazsında konuyu ele aldı.

İRAN LİDERİ HAMANEY'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA 'YENİ BİR SAYFA' VURGUSU

Hamaney, İran'da kutlanan "Ulusal Fars (Basra) Körfezi Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajda Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğinde ABD'nin olmayacağını savunarak, "Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor." ifadelerini kullandı.

SUMUD FİLOSU SALDIRI ALTINDA: ANKARA'DAN "KORSANLIK" TEPKİSİ

İsrail’in Gazze’ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda düzenlediği müdahale, Ankara’nın sert tepkisiyle karşılandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, operasyonu 'uluslararası sularda korsanlık' olarak niteledi.

TRUMP: İRAN İLE GÖRÜŞMELER TELEFON ÜZERİNDEN SÜRÜYOR

Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin telefon üzerinden devam ettiğini söyledi.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'İ SAVUNMASIZ BIRAKAN SİLAH: KARŞI KOYAMIYORLAR, ZAFİYETLERİ VAR

Lübnan sınırında tırmanan gerilimde Hizbullah, İsrail’e karşı ilk kez fiber optik kablolu dronları devreye soktu. Ukrayna-Rusya savaşında etkinliği kanıtlanan bu teknoloji, sinyal kesici sistemleri (jamming) fiziksel bir bağla aşarak İsrail savunma hattı için ciddi bir risk oluşturuyor.

YASİN KOL’UN TFF RAPORU ORTAYA ÇIKTI: EDERSON HAKEME NE DEDİ?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışı kalan Ederson, maç sonrası da gündem oldu. Brezilyalı kalecinin hakem Yasin Kol ile yüz yüze geldiği ve kulağına bazı sözler söylediği anlar yayınlara yansıdı. Bu ifadelerin hakem raporunda yer aldığı öne sürüldü.

TFF, DÜNYA KUPASI'NDA HEDEFİ AÇIKLADI

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, 2026 Dünya Kupası için federasyonun hedefini açıkladı. Gökay, "Artık gideceğiz kısmı bitti, gidiyoruz. İnşallah temmuz ortasında New York'ta final maçını oynayıp döneceğiz. Ülkenin buna çok ihtiyacı var" dedi.